Mieszkańcy Olsztyna będą mogli zwiedzić nową halę Urania jeszcze zanim wprowadzą się do niej sportowcy. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zapowiedział, że w weekend 7 i 8 października odbędą się dni otwarte. W listopadzie w hali swoje pierwsze spotkania mogą rozegrać siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn.

/ Urząd Miasta Olsztyn / Materiały prasowe

Kończy się remont hali Urania, która jesienią ma być udostępniona do zwiedzania. Po zakończeniu prac na trybunach głównej części obiektu będzie mogło zasiąść niemal dwa razy więcej widzów, niż dotychczas, czyli około 4 tys.

Poza tym do dyspozycji będzie mniejsza hala, kryte lodowisko a także specjalistyczne gabinety. Pod halą będzie działać podziemny parking. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz odwiedził halę z prezesem PZPS Sebastianem Świderskim i Pawłem Papkę, który jeszcze jako siatkarz wielokrotnie grał na starej Uranii.

W drugi weekend października mają odbyć się dni otwarte Uranii. Każdy będzie mógł przyjść i zwiedzić nowe pomieszczenia, trybuny, czy płytę główną. Potem zaczną się odbiory techniczne.

Kiedy do hali Urania wrócą siatkarze?

Według harmonogramu przebudowy, powrót akademików Indykpolu AZS Olsztyn z Kortowa do nowego, olsztyńskiego obiektu planowany jest na sezonu 2023/2024. Na trybunach głównej Hali Urania będzie mogło zasiąść 4000 kibiców. W hali rozgrzewkowej przygotowano miejsce dla 1000 osób. Do dyspozycji będzie także szereg mniejszych pomieszczeń, np. gabinetów regeneracyjnych, podziemny parking czy kryte lodowisko.

Według naszych informacji, Hala Urania powinna być gotowa w połowie października. Następnie musimy poczekać na wszelkie odbiory, testy systemów oraz różnego rodzaju urządzeń. Pierwsze "domowe" spotkania z drużynami Aluron CMC Warty Zawiercie i Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, rozegramy w Iławie. Jeśli chodzi o pierwszą konfrontacje w nowej Hali Urania, to mamy dwa warianty. Chcielibyśmy bardzo rozegrać inauguracyjny mecz w naszym obiekcie 11 listopada z PGE GiEK Skrą Bełchatów - tym bardziej, że w tym terminie hala w Iławie jest niedostępna ze względu na kilkudniową imprezę. Jeśli nie uda nam się zdążyć, to poprosimy drużynę z Bełchatowa o zamianę gospodarzy. Drugim terminem, najbardziej realnym, jest 25 listopada i starcie z GKS Katowice. Niezależnie czy inauguracja nowej Hali Urania przypadnie na mecz z ekipą z Bełchatowa czy Katowicami, to jestem przekonany, że w listopadzie kibice obejrzą zmagania siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn w Uranii - mówi Tomasz Jankowski, prezes Indykpolu AZS Olsztyn.

Sprzedaż karnetów na nadchodzący sezon będzie dotyczyła spotkań, które zostaną rozegrane w olsztyńskiej Hali Urania. Na mecze, które odbędą się w Iławie, obowiązywać będą tylko pojedyncze wejściówki, nabyte wyłącznie drogą elektroniczną.