​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu. Alerty obejmują część powiatów z dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Obowiązują one od godz. 10 we wtorek do godzin popołudniowych w środę. IMGW przewiduje również silny wiatr.

Prognozowane są silne opady deszczu w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim / Łukasz Łaskawiec / RMF FM Drugi stopień ostrzeżeń o intensywnych opadach deszczu obejmie powiaty: węgorzewski, gołdapski, suwalski, sejneński, ełcki, olecki, giżycki, piski, kolneński, moniecki, łomżyński, zambrowski, moniecki, sokólski, białostocki, wysokomazowiecki, bielski, hajnowski, siemiatycki, grajewski i augustowski. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym - przekazali synoptycy. Zaznaczyli, że opady mogą osiągnąć od 50 do 60 mm. Alert obowiązuje od godz. 10 do godzin popołudniowych w środę. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem Synoptycy wydali również alerty pierwszego stopnia o silnym wietrze, które wystąpią w powiatach woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu – wskazał IMGW. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 13 we wtorek i do 1 w nocy z wtorku na środę. IMGW prognozuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk na terenach objętych ostrzeżeniami wynosi 80 procent. Co oznaczają stopnie w ostrzeżeniach IMGW? Pierwszy stopień ostrzeżeń jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Drugi dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. W przypadku trzeciego stopnia przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Zobacz również: Prognoza pogody: Odpoczniemy od tropikalnych upałów

