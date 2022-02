Jedenaście osób zostało oskarżonych o handel krajanką tytoniową i papierosami bez akcyzy na ogromną skalę. Szacuje się, że w wyniku ich działalności Skarb Państwa stracił blisko 15 mln zł.

Samochód przewożący nielegalne wyroby tytoniowe / Straż Graniczna /

Zorganizowaną grupę przestępczą rozbili funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach w woj. warmińsko-mazurskim.

Grupa działała w l. 2018-19 w województwie łódzkim. W nielegalny, tytoniowy biznes zamieszani byli także mieszkańcy powiatów: będzińskiego, częstochowskiego, gorlickiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego oraz tomaszowskiego.

W ostatnich dniach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wpłynął akt oskarżenia przeciwko 11 osobom, w wieku od 29 do 71 lat - poinformowała mjr Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.



Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a pozostałe osoby popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Członkowie grupy skupowali na terenie kraju nielegalne towary tytoniowe, wyszukiwali dogodne miejsca do ich przechowywania i dystrybucji, dzielili się zyskami ze sprzedaży.

Wpadli po kontroli drogowej na terenie województwa łódzkiego we wrześniu 2019 roku. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Piotrkowa Trybunalskiego zabezpieczyli wtedy krajankę tytoniową o wartości ponad miliona złotych.

Śledztwo w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 170 tys. zł, prawie 5 tys. euro, 150 dolarów i 170 funtów brytyjskich oraz samochody i nieruchomości warte ponad 1 mln zł. Oskarżonym grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.