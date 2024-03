Od jutra przez jedenaście dni zamknięta będzie droga wojewódzka 604 między Nidzicą i Wielbarkiem w Warmińsko-Mazurskiem. To Drogowy Odcinek Lotniskowy, na którym od 10 do 14 marca będą lądowały i startowały samoloty Mig-29, Su-22 i F16.

F-15 podczas jesiennych ćwiczeń / Michał Dukaczewski / RMF24

Droga 604 między Nidzicą a Wielbarkiem będzie nieprzejezdna od najbliżej środy 6 marca do 17 marca - informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Zalecany są objazdy:

drogą wojewódzką nr 545 Nidzica - Jedwabno

drogą wojewódzką nr 508 Jedwabno - Wielbark.

Na Drogowym Odcinku Lotniskowym, podobnie jak we wrześniu ubiegłego roku, odbywać się będą ćwiczenia jednostek 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Piloci będą ćwiczyć procedury lądowania i startu wojskowych maszyn powietrznych na drodze publicznej. Dzięki temu, w razie kryzysowej sytuacji, będą mieli umiejętności bezpiecznego operowania nawet po zniszczeniu macierzystej bazy.

"Dużo huku, zapach nafty lotniczej. To, co lubimy" - mówili naszemu reporterowi Piotrowi Bułakowskiemu ci, którzy mieli możliwość obserwowania jesiennych ćwiczeń. "Zdjęcia się nie udały, bo zostaliśmy postawieni pod Słonce" - opowiadali inni. Jak wspominali fotografowanie samolotów w takich warunkach i przy takich prędkościach nie jest łatwe, ale to wspaniała pasja i duża przyjemność.

Spotterzy, którzy chcą obserwować lądowania i starty samolotów podczas wiosennej edycji ćwiczeń muszą jeszcze dzisiaj skontaktować się z rzecznikiem prasowym 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Przydatne informacje znajdziecie tutaj.