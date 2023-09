W centrum Orzysza w województwie warmińsko-mazurskim konieczna jest ewakuacja, która może objąć prawie tysiąc osób. W rzece pod mostem znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z centrum miasta ewakuowanych ma być prawie tysiąc osób. Mieszkańcy zostaną poinformowani przez odpowiednie służby.

Szczególne utrudnienia napotkają kierowcy. Do południa zamknięte będzie skrzyżowanie dróg krajowych nr 16 i 63. Kierowcy jadący od Pisza do Ełku mogą korzystać z objazdu przez ulicę Wyzwolenia. Jadąc do Giżycka trzeba wybrać drogę przez Nowe Guty.