Policjanci z Olsztyna eskortowali ulicami miasta samochód, w którym znajdowała się 15-miesięczna dziewczynka, potrzebująca natychmiastowej pomocy lekarskiej. Dziecko udało się szybko przewieźć do szpitala, gdzie udzielona została pomoc.

Eskorta policji ulicami Olsztyna. / KMP Olsztyn / Policja

Olsztyńscy policjanci pomogli w szybkim dotarciu do szpitala rodzicom z 15-miesięcznym dzieckiem. W poniedziałek około godziny 12:00 na krajowej "szesnastce" w miejscowości Wrócikowo, koło Barczewa do kontrolujących prędkość policjantów podjechał kierowca audi, który poinformował, że wraz z żoną wiezie do szpitala swoją 15-miesięczną córkę, która potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej.

Dziewczynka mdlała, jej stan pogarszał się z minuty na minutę. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie widząc, że życie i zdrowie dziecka jest zagrożone, podjęli decyzję o pilotażu auta do szpitala. Policjanci używając sygnałów dźwiękowych i świetlnych eskortowali pojazd przez około 20 kilometrów do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.