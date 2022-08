Mężczyzna w wieku 24 lat i 15-latek brutalnie napadli na 81-latka w jego domu i okradli go. Gdy zostali zatrzymani, okazało się, że młody mężczyzna jest podejrzany o dwa inne rabunki - z 2018 i 2019 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do zdarzenia doszło w środę, 3 sierpnia, wczesnym rankiem, w małej miejscowości w powiecie ełckim.

Dwaj mężczyźni dostali się do mieszkania 81-latka. Wiedzieli, że senior mieszka sam. Przydusili go, doprowadzając do nieprzytomności i przeszukali jego dom w poszukiwaniu wartościowych rzeczy. Ukradli z portfela 400 złotych oraz telefon - informuje warmińsko-mazurska policja.

W związku z napadem, policjanci zatrzymali dwie osoby - 15-latka i 24-latka. Według ustaleń mundurowych, są to znajomi, którzy wspólnie postanowili okraść seniora.

24-letni mężczyzna okazał się również być sprawcą rozboju na stacji paliw w 2018 roku. Wówczas zamaskowany młody mężczyzna zabrał z kasy pieniądze, grożąc sprzedawczyni pałką teleskopową.

Funkcjonariusze ustalili także, że 24-latek w 2019 roku w sklepie spożywczym w gminie Ełk wykorzystał okazję, że w lokalu nie było innych klientów. Wówczas prysnął sprzedawczyni w twarz gazem łzawiącym i zabrał z kasy utarg.

24-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.