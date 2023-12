Na drodze między Działdowem, a Mławą 28 i 32-latek grozili jednemu z kierowców siekierą i piłą łańcuchową, tylko dlatego, że mężczyznom zwrócono uwagę, że wcześniej uszkodzili lusterko w wyprzedzanym samochodzie. Agresorzy mogą teraz trafić do więzienia.

/ KWP Olsztyn / Policja

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę późnym wieczorem w miejscowości Gródki w gminie Płośnica w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca mitsubishi pajero został wyprzedzony przez mercedesa sprintera. Podczas wyprzedzania kierowca samochodu dostawczego uszkodził lewe lusterko w mitsubishi i odjechał.

Na wysokości miejscowości Pierławki koło Działdowa kierowca mercedesa zatrzymał się, co później zrobił też drugi z kierowców, myśląc, że cała sytuacja zostanie wyjaśniona. Tak się jednak nie stało. Z mercedesa wysiadło dwóch mężczyzn - kierowca z siekierą w dłoni i pasażer, który trzymał w ręku piłę spalinową, którą uruchomił.

Mężczyźni zaczęli zbliżać się do mitsubishi, którego kierowca uchylił szybę i poinformował, że zgłosi zdarzenie policjantom. Po chwili mężczyzna trzymający piłę skierował się na tył mitsubishi i łańcuchem piły uszkodził szybę i lakier.

Kierujący mitsubishi przestraszony irracjonalnym i niebezpiecznym zachowaniem mężczyzn odjechał z tego miejsca i zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, gdzie złożył stosowne zawiadomienie. Następnego dnia przekazał policjantom nagranie z tego zdarzenia, które zdążył zarejestrować swoim telefonem.

Policjanci ustalili tożsamość mężczyzn występujących na nagraniu, a następnie ich miejsce pobytu. Kryminalni z Działdowa i Lidzbarka zatrzymali obu mężczyzn. To 28- i 32-letni mieszkańcy gminy Lidzbark.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty stosowania gróźb karalnych zagrożonych karą do 3 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn dodatkowo usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co kodeks karny przewiduje dla sprawcy karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec 28-latka, który kierował mercedesem policjanci wyciągną konsekwencje za popełnione wykroczenia drogowe, w tym spowodowanie kolizji.

Dzisiaj prokurator Prokuratury Rejonowej w Działdowie zastosował wobec obu mężczyzn policyjny dozór i poręczenie majątkowe.