Sukces policjantów z łódzkiego "Archiwum X". Funkcjonariusze rozwiązali sprawę zabójstwa, do którego doszło w 2000 roku. 23 lata temu, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w powiecie kutnowskim, w jednym z domów znaleziono ciało 60-letniej wówczas kobiety. Sprawca chcąc zatrzeć ślady, wzniecił pożar na miejscu zdarzenia.

/ Łódzka policja /

20 grudnia 2000 roku, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że w powiecie kutnowskim, na terenie jednej z posesji wybuchł pożar. Pod wskazanym adresem, w domu znaleziono ciało 60-letniej kobiety.

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła na skutek rozległego urazu głowy spowodowanego uderzeniem.

31 lipca 2001 roku Prokuratura Rejonowa umorzyła śledztwo.

Policjanci mimo upływu lat, cały czas zajmowali się sprawą. W 2020 roku swoją pracę rozpoczęli funkcjonariusze z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, potocznie zwanego Archiwum X.

Na nowo przeanalizowali cały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie. Funkcjonariusze jako sprawcę tego zabójstwa wytypowali córkę ofiary.

Po dokonaniu zbrodni podejrzana chcąc zatrzeć ślady podpaliła mieszkanie, w którym pozostawiła drastycznie pobitą ofiarę -powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi - Krzysztof Kopania. Pozyskane opinie biegłego z zakresu pożarnictwa nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że w mieszkaniu ofiary doszło do podpalenia - dodał prokurator.

5 grudnia 55-latka została zatrzymana i przedstawiono jej zarzut zabójstwa. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jak poinformował prok. Kopania Sąd Rejonowy Łódź - Śródmieście uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec kobiety trzymiesięczny tymczasowy areszt.