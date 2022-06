Ośmioletnia dziewczynka jest poszukiwana na jeziorze Tałty. Trwa tam akcja ratunkowa po tym, jak przewróciła się łódź z 7 osobami na pokładzie. Pozostałych poszkodowanych podjęto z wody.

Trwa akcja poszukiwawcza na jeziorze Tałty / Tomasz Waszczuk / PAP

Z relacji świadków wynika, że łódź przewróciła się na lewą burtę, zaczęła nabierać wody i tonąć. 6 osób, płynących tą łodzią, wypłynęło. Trwają poszukiwania jednej osoby. Z tego, co się dowiedzieliśmy, jest to 8-letnia dziewczynka - powiedziała RMF FM sierżant sztabowy Paulina Karo, oficer prasowy policji w Mrągowie.



Z nieznanych przyczyn łódź, którą płynęło na jeziorze Tałty 87osób, zaczęła nabierać wody. Wszyscy uczestnicy, którzy byli na podkładzie, wpadli do wody - dodała.



Zaczęli ich ratować inni żeglarze. Rzucali poszkodowanym kapoki i koła ratunkowe.



6 osób podjęto z wody, jedna jest poszukiwana. Według ustaleń RMF FM, jest to 8-letnia dziewczynka. Trwa akcja ratunkowa, płetwonurek zszedł pod wodę poszukując osoby zaginionej. Na miejsce przyjechali strażacy płetwonurkowie z Olsztyna.

W akcji uczestniczą m.in. ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.