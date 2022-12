​Od 9 stycznia do 28 lutego 2023 r. odbędzie się nabór wniosków do dziesiątej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - poinformował urząd miasta. Do wykorzystania będzie w sumie 7,5 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Nabór propozycji przedsięwzięć finansowanych z budżetu obywatelskiego odbędzie się po rocznej przerwie. Mieszkańcy - jak w poprzednich edycjach - będą mogli zgłaszać projekty miejskie i osiedlowe. Pula środków finansowych przeznaczonych na projekty miejskie wyniesie 2,4 mln zł, a na projekty osiedlowe 5,1 mln zł - zapowiedział olsztyński magistrat. W obu tych kategoriach można zgłaszać pomysły inwestycji (tzw. projekty twarde) lub działań, np. związanych z organizacją festynów czy imprez sportowych (tzw. projekty miękkie). Koszt realizacji projektu miejskiego nie może przekroczyć 800 tys. zł - w przypadku projektów twardych oraz 100 tys. - dla projektów miękkich. Limit finansowy twardego projektu osiedlowego zależy od liczby mieszkańców na danym osiedlu, a miękkiego wynosi 50 tys. zł. Najwyższą kwotą (408 tys. zł) będą dysponowali mieszkańcy Jarot, a najniższą (160 tys. zł) mieszkańcy Kortowa. Zgodnie z opublikowanym przez ratusz harmonogramem ogłoszenie listy projektów do głosowania nastąpi 19 maja przyszłego roku. Głosowanie odbędzie się od 5 czerwca do 18 czerwca, a ogłoszenie listy zwycięskich projektów - 12 lipca 2023 r. Projekty wybrane w X edycji OBO będą realizowane w 2024 r. Idea tzw. budżetu partycypacyjnego polega na zwiększeniu wpływu obywateli na wykorzystanie miejskich finansów. Ma to podnieść zaufanie lokalnych społeczności do działań podejmowanych przez władze gmin. Zobacz również: Nie żyje Krzysztof Mrówka. Ceniony dziennikarz miał 64 lata

