Policjanci patrolujący teren dworca głównego w Olsztynie zwrócili uwagę na śpiącego na ławce mężczyznę. Pochodzący z Ukrainy 38-latek był kompletnie pijany – badanie alkomatem wykazało obecność blisko 2 promili alkoholu w jego organizmie. Pod jego "opieką" znajdowało się dwóch 8-letnich synów.

/ Shutterstock

Patrolujący w nocy dworzec policjanci zainteresowali się dwójką chłopców siedzących na ławce. Okazało się, że osoba, która powinna sprawować nad nimi opiekę, spała pijana obok. Badanie alkomatem wykazało, że ich 38-letni ojciec miał prawie dwa promile alkoholu. Funkcjonariusze ustalili, że pochodząca z Ukrainy rodzina podróżowała na południe Polski, gdzie mieli otrzymać schronienie.

Z uwagi na fakt, że 38-latek był sam z dziećmi i nie mógł zapewnić im bezpieczeństwa, policjanci wezwali na miejsce pracowników socjalnych. Nieodpowiedzialny ojciec noc spędził samotnie w izbie wytrzeźwień.

Sporządzona z interwencji dokumentacja zostanie przesłana do sądu rodzinnego, którego zadaniem będzie zbadanie zdarzenia pod kątem narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia. Policjanci przypominają, że za to przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.