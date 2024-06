Kilkoro osób poszkodowanych, w tym dzieci i kobieta w ciąży to bilans wypadku, koło wsi Kamienica (powiat nyski, gmina Paczków). Droga krajowa numer 46 z Nysy do Kłodzka jest całkowicie zablokowana.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock





Dziś (26 czerwca) około godz. 13.30, doszło do zderzenia busa przewożącego dzieci z trzema samochodami osobowymi na drodze krajowej numer 46, koło wsi Kamienica.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, cztery osoby wymagają hospitalizacji - to dwoje dzieci, a także kobieta i mężczyzna z busa - są w drodze do szpitala. Jedna z osób jest nieprzytomna - ratownicy udzielają jej pomocy na miejscu. To mężczyzna, który kierował samochodem osobowym.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wypadku uczestniczyły cztery pojazdy - trzy osobówki oraz bus przewożący 13-cioro dzieci i pięcioro opiekunów.

Na miejscu lądowały dwa śmigłowce pogotowia ratunkowego. Droga krajowa numer 46 jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać cztery godziny.