Więcej pociągów do Lublina i nowe utrudnienia kolejowe na Mazowszu. Takie zmiany przyniesie nowy rozkład jazdy PKP, który wejdzie w życie w najbliższą niedzielę. Będzie to ostatnia korekta w tym roku.

(zdjęcie ilustracyjne) / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Dodatkowe pociągi pojawią się na Lubelszczyźnie na trasie z Łukowa przez Łagiewniki do Lublina. A w województwie świętokrzyskim w niedzielę pociągi po przerwie wrócą na trasę Włoszczowice - Busko Zdrój.

Nowy rozkład oznacza utrudnienia na północy Mazowsza. Od przyszłego tygodnia przez remont na trasie Siedlce - Kotuń wybrane pociągi znikną z rozkładu, zamiast nich w trasę wyjadą zastępcze autobusy.

Zmiany w Kartuzach

Od niedzieli 12 listopada pociągi nie będą zatrzymywały się na peronie tymczasowym, ale na przebudowanej stacji Kartuzy. Podróżni mogą skorzystać ze zmodernizowanego, wyspowego peronu nr 2.

PKP PLK zapowiada, że z wyższej konstrukcji łatwiej będzie można wsiąść do pociągów. Jest wiata, ławki, nowe oznakowanie pomagające w orientacji na stacji oraz gabloty informacyjne. Nowe oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność także po zmroku. Ułatwieniem w dostępie do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się jest pochylnia. Dla osób niewidomych i niedowidzących powstały ścieżki naprowadzające. Na stacji przebudowano także przydworcowy peron nr 1.

Nowe przystanki na Lubelszczyźnie, pociągi wracają w woj. świętokrzyskim

W województwie lubelskim mieszkańcy zyskają wygodne połączenie z nowego przystanku w Łagiewnikach pomiędzy Ciecierzynem a Rudnikiem na linii Łuków - Lublin Północny.

Na Podlasiu do użytku zostanie oddany nowy przystanek Gregorowce Południowe na linii 32 Białystok - Czeremcha.

W województwie świętokrzyskim od 12 listopada, po zakończeniu prac związanych z wymianą toru powrócą pociągi na trasę Włoszczowice - Busko-Zdrój.

Pasażerowie nadal będą mogli podróżować najszybszym pociągiem pomiędzy Warszawą Zachodnią a Poznaniem Głównym w czasie 2 godzin i 25 minut oraz między Warszawą Wschodnią a Gdańskiem Głównym w 2 godziny 20 minut. Natomiast z Warszawy Zachodniej do Krakowa Głównego od 12 listopada najkrótszy czas przejazdu wyniesie 2 godziny i 8 minut.

Zmiany na Mazowszu

Koleje Mazowieckie informują o zmianach na kilku popularnych liniach:

R2 Warszawa - Łuków

W dniach 14 - 29 listopada na odcinku Siedlce - Kotuń, pierwszy i ostatni pociąg w dobie zostanie zastąpiony komunikacją autobusową z uwagi na budowę wiaduktu drogowego.

R3 Warszawa - Łowicz Główny

W związku z pracami remontowo-naprawczymi w terminie 13 - 26 listopada pociągi na odcinku Ożarów Mazowiecki - Błonie będą jeździły po jednym czynnym torze. Natomiast od 27 listopada do 9 grudnia ruch jednotorowy będzie odbywać się na odcinku Błonie - Teresin-Niepokalanów.

R7 Warszawa - Dęblin

Od 2 do 9 grudnia poranne pociągi z Dęblina do Warszawy o numerach: 21712/3, 21374/5, 21300/1, 21440/1, 21470/1 oraz popołudniowe pociągi z Warszawy do Dęblina o numerach: 12390/1, 12318/9, 12954/5, 12320/1, 12717, 12956/7 pojadą trasą okrężną z pominięciem odcinka Warszawa Gocławek - Augustówka.

Pozostałe pociągi w dobie będą kursować tylko na odcinku Dęblin - Warszawa Falenica. Natomiast na odcinku Warszawa Stadion - Warszawa Falenica zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

R8 Warszawa - Skarżysko Kamienna

W terminie od 12 listopada do 1 grudnia ruch pociągów na odcinku Lesiów - Radom będzie odbywał się po jednym czynnym torze. Dodatkowo dwa pierwsze i dwa ostatnie w dobie pociągi na odcinku Radom Główny - Radom Gołębiów zostaną zastąpione przez komunikację autobusową.

R81 Dęblin - Radom

W związku z pracami remontowymi od 13 listopada do 9 grudnia pociągi na odcinku Radom Główny - Jedlnia Letnisko będą jeździły po jednym czynnym torze.