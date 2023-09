Nawet rok utrudnień drogowych czeka kierowców jeżdżących drogą krajową 29 w Krośnie Odrzańskim w Lubuskiem. W związku z trwającym tam remontem zabytkowego mostu wprowadzona została nowa organizacja ruchu. Na dojeździe do tymczasowej przeprawy przez rzekę wprowadzono ruch wahadłowy.

Remont zabytkowego mostu miał zakończyć się w październiku, ale z powodu odkryć archeologicznych termin ten przesunięto. Teraz problemem jest budowa muru oporowego oraz wymianą gruntu pod tym murem.

Dla kierowców oznacza to nawet rok utrudnień związanych z przejazdem przez ulicę Trakt Królewski w ciągu drogi krajowej nr 29. To właśnie ta ulica prowadzi do tymczasowego mostu i tu wprowadzono ruch wahadłowy.

Z utrudnieniami muszą zmagać się też pasażerowie tutejszego PKS-u. Z powodu zmian w organizacji ruchu autobusy dojeżdżają tylko na Dworzec Autobusowy i nie zatrzymują się na tzw. "górce" po drugiej stronie Odry.