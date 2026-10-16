Trzech nastolatków rannych, lądował LPR. Pijany kierowca wjechał w kolumnę młodzieży

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Groźny wypadek w Wymysłowie w woj. kujawsko-pomorskim. Późnym wieczorem pijany kierowca potrącił tam trzech 15-latków. Chłopcy szli w ok. 90-osobowej kolumnie uczestników obozu wojskowego. Nastolatkowie trafili do szpitali.

Do zdarzenia doszło wczoraj ok. godz. 22:20. W ramach nocnych manewrów, pod opieką dorosłych instruktorów, grupa młodzieży szła szutrową drogą powiatową z Wymysłowa do Kiełpina. W sumie było to ok. 90 osób - uczestników obozu wojskowego.

W pewnym momencie w tył kolumny wjechał kierowca Seata Ibizy. Rannych zostało trzech 15-latków.

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali - jeden śmigłowcem do Grudziądza, a dwóch karetkami do Bydgoszczy. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, życiu chłopców nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierowca samochodu został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał w organizmie 1,2 prom. alkoholu.