Trzech nastolatków rannych, lądował LPR. Pijany kierowca wjechał w kolumnę młodzieży

Do zdarzenia doszło wczoraj ok. godz. 22:20. W ramach nocnych manewrów, pod opieką dorosłych instruktorów, grupa młodzieży szła szutrową drogą powiatową z Wymysłowa do Kiełpina. W sumie było to ok. 90 osób - uczestników obozu wojskowego.
W pewnym momencie w tył kolumny wjechał kierowca Seata Ibizy. Rannych zostało trzech 15-latków.
Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali - jeden śmigłowcem do Grudziądza, a dwóch karetkami do Bydgoszczy. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, życiu chłopców nie zagraża niebezpieczeństwo.
Kierowca samochodu został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał w organizmie 1,2 prom. alkoholu.