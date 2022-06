W jednej z miejscowości na Opolszczyźnie urządzono "zawody" w piciu alkoholu. Impreza okazała się jednak tragiczna w skutkach. Zmarła 37-letnia kobieta.

Do zdarzenia doszło 18 czerwca w jednej z miejscowości powiatu kluczborskiego. Grupa mężczyzn w wieku 19-22 lat urządziła w domu 37-letniej kobiety "zawody" w piciu alkoholu, które polegały na wypiciu przez gospodynię w bardzo krótkim czasie kilku butelek wina. Imprezę jej uczestnicy nagrywali telefonami komórkowymi.

W pewnym momencie kobieta straciła przytomność. Uczestnicy spotkania zostawili ją nieprzytomną w domu, nie udzielając jakiejkolwiek pomocy. Kilka godzin później martwą kobietę, leżącą na podłodze, odnalazł jej partner.

Zatrzymano sześciu mężczyzn

W wyniku śledztwa policjanci zdobyli materiał dowodowy, dzięki któremu zatrzymano sześciu mężczyzn. Dwóm z nich przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W stosunku do jednego z nich sąd zastosował trzymiesięczny areszt.

Pozostała czwórka jest podejrzana o nieudzielenie pomocy oraz narażenie pokrzywdzonej na utratę życia lub zdrowia, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia.