W piątek po południu do Straży Pożarnej w Chełmnie wpłynęło zgłoszenie o śmierci trzech osób w domu jednorodzinnym przy ul. Rzemieślniczej w Unisławiu (Kujawsko-Pomorskie). Ze zgłoszenia wynikało, że w budynku mogło dojść do zatrucia tlenkiem węgla. Okazało się, że to jednak nieprawda.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Strażacy, którzy przybyli na miejsce wykluczyli zatrucie czadem, ponieważ urządzenia pomiarowe nie wykazały w pomieszczeniach obecności tlenku węgla. Ofiary śmiertelne to dwóch mężczyzn w wieku 63 lat, jeden w wieku 28 oraz pies. Wszyscy zostali znalezieni w środku domu, ale każdy z nich znajdował się w innym pomieszczeniu. Okazało się, że jeden z 63-latków to ojciec 28-latka. Drugi z mężczyzn to wujek najmłodszego z nich. W budynku znajdowała się również kobieta, która była pijana. Zabrano ją na badania toksykologiczne. Miała w organizmie 1,2 promila alkoholu. Jej nic się nie stało. Jak poinformował nas Kacper Korczak ze straży pożarnej w Chełmnie, funkcjonariusze na ciałach ofiar nie stwierdzili śladów, które mogłyby świadczyć o przyczynie śmierci. Niewykluczone, że doszło do jakiegoś zatrucia. Na miejscu zdarzenia pracują teraz policjanci i prokurator. Wyjaśniają okoliczności tej tragedii. Zobacz również: Rzut na mapę. Bachmut - co dalej z miastem-fortecą?

