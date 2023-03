Makaron, ryż, kasza, kawa, herbata, cukier - przekazując te i inne produkty o długim terminie przydatności możemy pomów osobom ubogim i bezdomnym. Akcję "Tak. Pomagam!" już po raz 22. prowadzi Caritas. Produkty zostaną przekazane potrzebującym w okresie świąt Wielkanocnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

17 i 18 marca, podczas 22. edycji akcji "Tak. Pomagam", kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy Caritas będzie zachęcać w supermarketach do przekazywania produktów spożywczych na rzecz potrzebujących. Wystarczy włożyć zakupy do koszyków za linią kas, przy których będą dyżurować wolontariusze.

Setki ton żywności i tysiące beneficjentów

Caritas prowadzi akcję "Tak. Pomagam!" dwa razy w roku - przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem.

Do koszyków trafiają produkty o długim terminie przydatności do spożycia: makarony, ryż, herbata, kawa, konserwy, ciastka. Podczas poprzednich edycji udawało się zebrać setki ton żywności, która trafiała do dziesiątek tysięcy beneficjentów.

Także w tę edycję zaangażuje się około 20 tys. wolontariuszy w Caritas Polska i Caritas diecezjalnych w całej Polsce - mówi Bartłomiej Kulisz, koordynator programów żywnościowych w Caritas Polska.

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele paczka żywnościowa może zmienić w życiu rodziny wielodzietnej, osoby samotnie wychowującej dziecko, osoby w kryzysie bezdomności, bezrobotnej lub cierpiącej na niepełnosprawność. Potrzebujący mogą być tuż obok nas - dodaje.

Wielkanocne śniadanie dla najuboższych

Żywność zebrana podczas akcji zostanie posortowana przez wolontariuszy, zapakowana w paczki i przekazana potrzebującym lub przewieziona do jadłodajni Caritas, gdzie zostaną przygotowane świąteczne posiłki.

Caritas współpracuje podczas zbiórki ze sklepami należącymi m.in. do sieci Biedronka, Lidl, Carrefour, Kaufland, Netto.

Wielkanoc to trudny czas dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na świąteczny posiłek. W Caritas chcemy pokazać, jak wyciągnąć do bliźniego pomocną dłoń, tak by każdy mógł cieszyć się wielkanocnym śniadaniem - mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.