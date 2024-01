Stany alarmowe zostały przekroczone na trzech stacjach hydrologicznych w dorzeczu Wisły i 12 w dorzeczu Odry – podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Co więcej, stan ostrzegawczy został przekroczony na 22 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Wisły, 34 w dorzeczu Odry oraz jednej stacji morskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Najgorsza sytuacja panuje w województwach dolnośląskim i lubuskim, gdzie ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Na Dolnym Śląsku dotyczy on miasta Wrocław i gminy Bierutów a w lubuskim miasta Żagań i gmin: Szprotawa, Małomice, Sulechów, Trzciel, Pszczew, Międzyrzecz, Bledzew i Skwierzyna.

Dla tych dwóch województw ogłoszono też pogotowie przeciwpowodziowe. Dla dolnośląskiego - w gminach Żmigród, Wisznia Mała i Długołęka a dla lubuskiego - w mieście Żagań.

Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono również w województwie mazowieckim - dla gminy Mokobody oraz śląskim - gminy Kruszyna i Mstów.

Ostrzeżenia IMGW

Również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wezbraniami wód. Najwyższy, trzeci stopień alertu hydrolodzy wydali dla zlewni rzeki Liwiec (woj. mazowieckie) oraz dla rzeki Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry (dolnośląskie) i Odry od ujścia Baryczy do ujścia Bobru (dolnośląskie, lubuskie).

"W związku ze spływem wód opadowych na rzece Liwiec przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonym stanie alarmowym" - napisali hydrolodzy.

Z kolei na dolnej Baryczy stany wody będą układały się powyżej stanów alarmowych, w Osetnie w pierwszej części okresu z niewielką tendencją wzrostową. "Stan wody Odry środkowej swobodnie płynącej będzie nadal podnosił się: w Nowej Soli powyżej stanu ostrzegawczego, w Głogowie, Cigacicach i Nietkowie powyżej stanu alarmowego" - zaznaczyli hydrolodzy.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW wydało dla odcinka Bugu do ujścia Uherki i zlewni Huczwy oraz Krzny na terenie województwa lubelskiego, rzeki Nidy od ujścia Czarnej Nidy do ujścia Wisły w województwie świętokrzyskim i Odry od ujścia Bobru do Słubic w województwie lubuskim.

Hydrolodzy ostrzegają, że w związku ze spływem wód opadowych na Bugu i na Krznie prognozowane są dalsze wzrosty, a na Huczwie możliwa jest ponowna tendencja wzrostowa, przy aktualnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. "Na Krznie w Malowej Górze może zostać osiągnięty stan alarmowy" - dodają.

"W związku ze spływem wód opadowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody Nidy, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Pińczowie" - napisali hydrolodzy IMGW.

Na Odrze środkowej poniżej ujścia Bobru prognozują, że stany wody będą utrzymywały się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych. W Połęcku prognozowane są wahania stanów wody, okresami z tendencją wzrostową, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.