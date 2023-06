Na sportowo i artystycznie, po polsku i ukraińsku, dla młodych i seniorów, ekologicznie i na wesoło. Niezmiennie z pasją i z myślą o mieszkańcach. Społecznicy i Społeczniczki ze Szczecina i powiatu polickiego przedstawiają inicjatywy, które będą realizować w najbliższym czasie dzięki marszałkowskiemu wsparciu. Wśród nich są np. rajdy rowerowe, warsztaty artystyczne czy świetnie zapowiadający się piknik sąsiedzki w Brzózkach w Światowym Dniu Pszczoły.

/ Materiały prasowe

Program Społecznik to cenne narzędzie dające nam wszystkim energię do działania, zmieniania najbliższego otoczenia oraz do budowania relacji. Pokazujemy jak wiele na Pomorzu Zachodnim jest aktywistek i aktywistów z ogromną empatią, wrażliwością i działających bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka. - mówi Marszałek Olgierd Geblewicz.

Za nami kolejny nabór wniosków do Programu Społecznik. Te, które przeszły pozytywną ocenę formalną, w pierwszej kolejności są oceniane przez "Głos Doradczy" składający się z przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Wybrane w tym naborze projekty organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego będą realizowane do końca lipca br. Do tej pory, dzięki ich zaangażowaniu oraz aktywności lokalnych środowisk zrealizowano blisko 3,5 tys. Projektów! Cieszę się, że część projektów jest nowa, a część to kontynuacja wcześniejszych działań. Nie jest to program z najwyższym budżetem, ale mówiąc językiem młodzieżowym "robi robotę". Świetnie aktywizuje mieszkańców do działania, zachęca do zmieniania najbliższego otoczenia -zaznacza marszałek Olgierd Geblewicz.

Jadłodzielnia podzieli się też wiedzą

Do takich dobrze już znanych działań należy z pewnością inicjatywa Stowarzyszenia Jadłodzielnia Szczecin, która od lat promuje ideę dzielenia się jedzeniem (foodsharingu). Tym razem organizacja widoczna będzie w szkołach. Zaplanowano warsztaty dla młodzieży, ale i działania informacyjne, również w języku ukraińskim.

Ofertę dla młodzieży ma także organizacja debiutująca w programie - Stowarzyszenie Czternastka. NGO zaplanowało cykl wykładów na temat zużycia energii w domach, ale i warsztaty, debaty czy konkurs dla młodzieży.

"Pogodniak" z inicjatywami dla młodszych i starszych

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Pogodna "Pogodniak" stawia na dobre relacje sąsiedzkie. Organizacja przygotowała dla mieszkańców warsztaty z zakładania balkonowych ogrodów warzywno-ziołowych, a dla dzieci i młodzieży turniej piłki nożnej.

Do sportowej realizacji zostanie zaproszonych ok. 150 uczniów. Turniej piłki nożnej odbędzie się na "orliku" przy Szkole Podstawowej SP 48 przy ul. Czorsztyńskiej. To szkoła, do której uczęszcza ok. 100 dzieci z Ukrainy, dlatego będzie to też świetny sposób na integrację poprzez sport. Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymają puchary, medale, nagrody. Przewidziano też poczęstunek, w którego przygotowanie zostaną zaangażowani rodzice i opiekunowie młodych zawodniczek i zawodników.

Koła Gospodyń Wiejskich pokazują jak działać

Ciekawie zapowiadają się inicjatywy zaplanowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Panie z Pilchowa stawiają na integrację z nowymi mieszkańcami. Nawiązywaniu kontaktów ma pomóc wspólne sadzenie zieleni. A KGW z Wołczkowa zorganizuje Dzień Dziecka z prawdziwego zdarzenia. Na ekologię stawia mocno także Koło Gospodyń Wiejskich Brzózki. Panie, razem z mieszkańcami, stworzą rabatę sąsiedzką na terenie parku maszyn rolniczych. Ale to dopiero początek świetnego pomysłu! Mieszkańcy wezmą udział w wielopokoleniowej grze wiejskiej "Czemu pszczoły są takie ważne?" oraz w spotkaniu z hodowcą pszczół podczas pikniku sąsiedzkiego. Odbędzie się on 20 maja w Światowym Dniu Pszczoły.

/ Materiały prasowe

Integracja wciąż bardzo ważna

Po środki z programu w sięgnęło także Stowarzyszenie Mi-Gracja. - Będziemy wspierać kulturę oraz osoby, które tu przybyły , szczególnie dzieci oraz młodzież - mówi Katerina Zavizhenets.

Na działania artystyczne, w które zostanie zaangażowana młodzież z Ukrainy, stawia także Stowarzyszenie "Kreska i Kropka". Organizacja przygotuje komiks na temat zagrożeń ekologicznych Pomorza Zachodniego "Z Lotu Ptaka" oraz wystawę "Rzeka" nawiązującą tematycznie do katastrofy ekologicznej na Odrze.

W planach Społeczników jest także "Polsko-Ukraiński Festiwal Sztuki". Wydarzenie przygotuje Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy. Zaplanowano lekcje, malarstwa oraz warsztaty śpiewu - inspirowane muzyką i poezją ukraińską. Zwieńczeniem artystycznych zmagań będzie wernisaż prac oraz finałowy koncert.

Stawiamy na sport!

W tej edycji nie zabraknie działań sportowych. Fundacja MARZENIE zorganizuje dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną zajęcia nauki gry tenisa ziemnego. Natomiast Szczeciński Klub Tenisowy planuje w lutym oraz w marcu cykl turniejów dla dzieci i młodzieży, w grze podwójnej.

Na turystykę rowerową stawiają: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn (Polsko -Ukraiński Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy), Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra (Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy) oraz Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus (Rodzinny Rajd Rowerowy "Po Puszczy Bukowej z Gryfusem").

Kibice Pogoni charytatywnie

Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin - Portowcy chce przekonać kibiców do zbierania plastikowych nakrętek na cele charytatywne. Specjalny pojemnik w kształcie piłki postawiony zostanie przy wejściu na sektor, gdzie kibicują najzagorzalsi fani Portowców. W ramach działań projektowych zaplanowano także konkurs plastyczny dla najmłodszych.

Studenci też chcą być aktywni

Po środki z programu starało się także SAS Stowarzyszenie Aktywności Studenckiej. Zorganizują studencką ligę gier planszowych i zręcznościowych oraz dzień szczecińskiego studenta.

OSP stawia na bezpieczeństwo

W Programie Społecznik nie zabraknie OSP. Jednostka z Nowego Warpna stawia na bezpieczny wypoczynek nad wodą, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zaplanowano m.in. inscenizację kontrolowanego tonięcia i podjęcia akcji ratunkowej przez przeszkolonych druhów OSP. Akcja planowana jest w czerwcu.

/ Materiały prasowe

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje na temat planowanych działań zamieszczane są na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych poszczególnych organizacji. Społeczniczki i Społecznicy wykorzystają także hashtagi: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik,#społecznik, #KARR. Dzięki nim łatwiej znaleźć dane wydarzenie lub relację, np. na Facebooku. Na tym portalu warto też śledzić profil Programu Społecznik oraz Pomorze Zachodnie News na Facebooku.

Opublikowane listy rankingowe w Programie Społecznik 2022-2024 dostępne są tutaj.

Program Społecznik skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą zmieniać najbliższe otoczenie. Na zaplanowane działania mogą pozyskać dotacje, na jedno działanie maksymalnie 5 tys. zł. Koordynacją Programu Społecznik 2022 - 2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.