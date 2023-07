Zatrzymanie 37 podejrzanych, likwidacja dwóch nielegalnych fabryk papierosów i dwóch magazynów, krajalni tytoniu oraz rozlewni alkoholu to efekt międzynarodowej akcji Bieszczadzkiego Oddziału SG, CBŚP, KAS oraz słowackich i czeskich służb. Straty polskiego skarbu państwa z tytułu uszczuplenia podatków wyniosły łącznie co najmniej 75 mln zł.

/ Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe

"Dzięki wspólnej akcji zatrzymanych zostało 37 podejrzanych, zlikwidowano dwie nielegalne fabryki papierosów, krajalnię tytoniu, rozlewnię alkoholu, linię technologiczną służącą do produkcji melasy tytoniowej oraz dwa magazyny papierosów" - poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - Piotr Zakielarz.

"Tylko na terytorium Polski funkcjonariusze przejęli 70 ton tytoniu oraz blisko 13 mln papierosów. Łączna wartość zabezpieczonych towarów wyniosła około 35 mln zł, a uszczuplenia podatków wyniosły łącznie co najmniej 75 mln zł" – przekazał Zakielarz.

/ IAS / Materiały prasowe

Do pierwszego uderzenia w międzynarodowy gang akcyzowy doszło w listopadzie 2022 roku. Wtedy mundurowi BIOSG wraz z KAS i CBŚP dotarli do prywatnej posesji w powiecie miechowskim (woj. małopolskie), gdzie zlikwidowali krajalnię i przejęli 12,7 ton tytoniu. Zatrzymali także sześć osób, z których pięć decyzją sądu trafiło do aresztów.

"Z ustaleń mundurowych wynika, że z Włoch i Grecji przemycano tytoń przez Polskę do Słowacji i Czech, gdzie w nielegalnych fabrykach produkowano papierosy, które następnie trafiały do Polski, gdzie były magazynowane i przygotowywane do przemytu do innych krajów europejskich" – informował rzecznik BiOSG.

Jak dodała rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska, gdy okazało się, że gang działa nie tylko na terenie Polski, ale także Czech i Słowacji, polskie służby nawiązały ścisłą współpracę z funkcjonariuszami Generalnej Dyrekcji Ceł Republiki Czeskiej (CS CR) i Biura Kryminalnej Administracji Finansowej Republiki Słowacji (KUFS).

Zatrzymania na terenie trzech państw

"Największy cios mundurowi zadali w maju 2023 roku, rozbijając gang w wyniku skoordynowanych działań przeprowadzonych na terytorium trzech państw" – zwróciła uwagę Pasieczyńska.

I tak w Polsce, w woj. śląskim, małopolskim i łódzkim mundurowi z CBŚP, BiOSG i KAS zatrzymali 10 osób oraz zlikwidowali dwa magazyny, rozlewnię alkoholu i linię służącą do produkcji melasy tytoniowej.

"Zatrzymanym po polskiej stronie przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły przestępstw karno-skarbowych" – wskazał Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.

Dodał, że niemal w tym samym czasie w Czechach mundurowi zatrzymali 13 osób, zlikwidowali fabrykę papierosów, przejmując ponad 8,6 mln sztuk papierosów i 22 tony tytoniu.

"Działania podjęte na Słowacji doprowadziły z kolei do zatrzymania siedmiu osób, zlikwidowania dwóch kompletnych linii produkcyjnych, zabezpieczenia ponad 7 mln sztuk papierosów oraz blisko tony tytoniu" – wyliczał Zakielarz.

W polskim wątku sprawy łącznie występuje już 17 podejrzanych, z których 12 zostało tymczasowo aresztowanych. Natomiast łącznie z zatrzymanymi w Czechach i Słowacji w całej sprawie jest już 37 podejrzanych.

Sprawa jest rozwojowa i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.