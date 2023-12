Dolnośląskie

Rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał, że do jednego z poważniejszych zdarzeń, które zostały wywołane przez silny wiatr, doszło we Wrocławiu przy ul. Kamiennej, przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Tam złamany konar drzewa spadł na samochód osobowy, w którym przebywała starsza kobieta.

Wskutek zdarzenia 83-latka doznała obrażeń biodra oraz kręgosłupa. Poszkodowaną uwolniono spod konaru oraz przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Kobieta została zabrana do szpitala - poinformował rzecznik PSP.

Małopolskie

Silny wiatr dał się we znaki również w Zakopanem. Po dwóch godzinach oczekiwania na poprawę warunków pogodowych, piątkowe zawody mistrzostw Polski w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi zostały odwołane.

O godzinie 15:00 miał rozpocząć się trening ośmiu zgłoszonych do zawodów pań, a potem na skoczni miało pojawić się 47 panów.

Porywy wiatru były jednak na tyle mocne, że próbowano zawody przesunąć o godzinę. Po godz. 16:00 zebrał się skład sędziowski, który ustalił, że godzinę później powinna zostać przeprowadzona obowiązkowa przed konkursem seria próbna.

W międzyczasie jury odwołało start skoczkiń. Punktualnie o godz. 17:00 podobne rozstrzygnięcie zapadło w przypadku rywalizacji mężczyzn.

Pomorskie

W związku z sytuacją pogodową na gdańskim lotnisku występują utrudnienia w ruchu samolotów - przekazała przed godz. 18 rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow.

Jak podała w rozmowie z PAP, z powodu panujących warunków pogodowych samolot linii KLM z Amsterdamu, który planowo miał wylądować w Gdańsku o godz. 17:30, został przekierowany do Warszawy.

Podkreśliła, że występują również opóźnienia w odladzaniu samolotów. Każdy samolot przed startem musi zostać odlodzony. Aktualnym problemem jest to, że przy takiej sile wiatru, odladzarka nie może podjechać do samolotu. Od rana mamy w związku z tym duże opóźnienia - mówiła Agnieszka Michajłow.

Jak wynika z informacji na zamieszczonych na stronie internetowej Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, opóźnienia w lądowaniu odnotowały m.in. samoloty Wizz Air z Malmo, Haugesund i Hamburga oraz samoloty Ryanair z Oslo, Kopenhagi i Alicante.

Wśród samolotów odlatujących z Gdańska opóźnienia w piątek odnotowały m.in. samoloty Wizz Air do Hamburga, Kopenhagi i Stavanger oraz samoloty Ryanair do Wrocławia, Mediolanu i Sztokholmu.

Wielkopolskie

Jak informuje portal Polscy Łowcy Burz, "w gminie Rychwał w woj. wielkopolskim, z dużym prawdopodobieństwem przeszła krótkotrwała trąba powietrzna".

"Zniszczony las, słupy wysokiego napięcia, a przede wszystkim dachy kilku budynków. Zjawisko to towarzyszyło przejściu jednej z wielu dziś superkomórek o niskim wierzchołku (tzw. low-topped supercell)" - podaje portal.

Zachodniopomorskie

Z danych z godz. 18 wynika, że zachodniopomorscy strażacy interweniowali 573 razy w związku z silnym wiatrem - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak. Nikt nie został poszkodowany.

Najwięcej interwencji strażacy zanotowali w Koszalinie, a także w okolicach Kołobrzegu, Szczecina, Kamienia Pomorskiego, Gryfic i Stargardu. Wyjazdy dotyczą głównie usuwania powalonych drzew i gałęzi.

W godzinach popołudniowych Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie (ZDiT) poinformował, że przez silny wiatr przewróciła się wiata przystanku autobusowego. "Prosimy o ostrożność w obrębie elementów infrastruktury oraz zieleni. Wiata oczywiście zostanie naprawiona" - podał ZDiT.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed bardzo silnym wiatrem wydał w piątek IMGW. Obejmuje ono powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, a także Koszalin i Świnoujście. Wiatr ma tam wiać ze średnią prędkością do 65 km/godz., w porywach do 100 km/godz. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 8 w sobotę.