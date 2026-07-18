Samochód uderzył w konar, skończyło się tragicznie. Wypadek w Brzozie

RMF24

Na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Brzoza koło Torunia nad ranem doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby, wypadł z jezdni po uderzeniu w leżący na drodze konar drzewa. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

Do wypadku doszło na odcinku DK91 pomiędzy Toruniem i Ciechocinkiem o godzinie 04:05 - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Samochodem podróżowały trzy osoby. Po uderzeniu w konar, kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z jezdni.

Kobieta zginęła na miejscu, a dwaj mężczyźni z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala.

Po wypadku występowały utrudnienia, ale trasa jest już przejezdna.