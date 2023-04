Środa to kolejny dzień odbywających się w całej Polsce ćwiczeń antyterrorystycznych pod kryptonimem "Wolf-Ram-23". Ćwiczenia organizowane są przez Komendę Główną Policji przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (FBI).

To największe ćwiczenia w historii polskiej policji i pierwsze ćwiczenia na terenie Europy, gdzie odnotowano tak liczny udział funkcjonariuszy FBI.

W ćwiczeniach bierze udział blisko 2,6 tys. funkcjonariuszy Policji m.in. z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Centralnego Biura Śledczego Policji, a także Komendy Stołecznej Policji.

W działania zaangażowano również Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, ratowników medycznych, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 20 funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego.

Scenariusze działań odnoszą się do możliwości ataku terrorystycznego. Ich celem jest doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienia sytuacji kryzysowej, m.in. ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, mediacyjnym czy nawet nuklearnym.

Ćwiczenia służb rozpoczęły się w poniedziałek i mają potrwać do środy. Ich pierwszą turę przeprowadzono w Warszawie. Funkcjonariusze ćwiczyli wtedy na dwóch stacjach metra. Dla mieszkańców stolicy oznaczało to zamknięcie kilku stacji i ulic. We wtorek mundurowi prowadzili działania na terenie Łodzi i Poznania.