​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem przybył do Albanii, aby wziąć udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa, to jego pierwsza podróż do tego bałkańskiego kraju - poinformowała AFP.

Wołodymyr Zełenski rozpoczął wizytę w Albanii / EPA/SERGEY DOLZHENKO / PAP Minister spraw zagranicznych Albanii Igli Hasani poinformował o przybyciu prezydenta Ukrainy w mediach społecznościowych, zapewniając, że jego kraj "solidaryzuje się z Ukrainą w jej bohaterskiej walce z Rosją". Albania, będąca członkiem NATO, gorąco wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej wojny agresywnej, jednak jej przywódcy zachowują dyskrecję w kwestii dostaw broni do Kijowa - wskazuje AFP i przypomina, że podczas wizyty w Albanii w połowie lutego sekretarz stanu USA Antony Blinken pochwalił wsparcie Albanii dla Ukrainy. Albania była jednym z pierwszych krajów, które wysłały Ukrainie pomoc wojskową po rosyjskiej agresji, broń, amunicję, pojazdy opancerzone - powiedział Blinken, dodając, że kraj ten znalazł się w gronie dziesięciu największych zwolenników Ukrainy, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Przed przybyciem do Tirany Zełenski odwiedził Arabię Saudyjską, aby omówić mediację tego kraju w wymianie jeńców wojennych między Kijowem a Moskwą oraz "formułę pokojową" zaproponowaną przez Kijów w celu zakończenia rosyjskiej inwazji. Zobacz również: Biały Dom: USA nie wyślą wojsk na Ukrainę

