82 turnusy rehabilitacyjne, 28 protez kończyn, 34 wózki oraz sprzęty ortopedyczne i ponad milion złotych przekazany na pomoc. Fundacja Poland Business Run, organizująca największą w kraju charytatywną sztafetę biznesową, podsumowała kolejny rok działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i po mastektomii.

Protezy, wózki i rehabilitacja dla 137 osób. Fundacja Poland Business Run podsumowała rok / Materiały prasowe

W tegorocznym biegu Poland Business Run swoje drużyny wystawiło aż 1500 firm. To dzięki środkom z ich opłat startowych wsparcie w postaci dofinansowań trafiło do 137 beneficjentów z całej Polski. Trudno uwierzyć, że kolejny rok prawie za nami i czas na podsumowanie 11. edycji Poland Business Run. Tym razem przygotowaliśmy zawody w formule hybrydowej i efekt przeszedł nasze oczekiwania - stacjonarnie w Krakowie oraz z aplikacją na całym świecie pobiegły łącznie aż 32 tys. uczestników. Ta liczba ogromnie nas cieszy, bo oznacza, że mogliśmy pomóc kolejnym beneficjentom, którzy zgłosili się do nas z najróżniejszych zakątków Polski, opowiedzieli swoje historie i poprosili o wsparcie - komentuje Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Komu pomogli biegacze z firm i korporacji? M.in. Januszowi Rokickiemu z Cieszyna, który 30 lat temu pod pociągiem stracił obie nogi, a dziś jest trzykrotnym wicemistrzem paraolimpijskim, Mistrzem Świata i Europy w pchnięciu kulą. Dzięki zawodnikom Poland Business Run otrzymał nowy wózek. O podobne wsparcie wnioskował Błażej, 38-latek ze Świnoujścia, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wraz z postępem choroby nie może się już samodzielnie poruszać. W związku z tym, że mężczyzna ma 2 metry wzrostu, sprzęt został wykonany na zamówienie. Nowy wózek ułatwi mi kontynuowanie pracy zawodowej, którą bardzo lubię, oraz spędzanie czasu z 7-letnią córeczką Jagodą. Chciałbym zdążyć uchwycić jej dzieciństwo - mówi beneficjent sztafety.



Dofinansowanie do protezy otrzymała m.in. Helena z Pomorza, pogodna seniorka, która w wyniku cukrzycy przeszła amputację, a także 45-letni Grzegorz z Wieliczki, który 10 lat temu stracił obie nogi. Bogdan, 60-latek z Częstochowy, z powodu wypadku w pracy nie ma lewej ręki. Od Fundacji otrzymał nową kończynę, która umożliwi mu wykonywanie codziennych czynności oraz jazdę samochodem.



19-letnia Weronika z Mikołowa przeszła amputację wskutek choroby. W październiku rozpoczęła studia na kierunku lekarskim, równocześnie marząc o powrocie do sportu, który uprawiała przed utratą nogi. Dzięki biegaczom będzie to możliwe. Chciałabym bardzo podziękować Fundacji, wszystkim zaangażowanym w bieg i każdemu zawodnikowi z osobna - to dzięki Wam mam szansę wrócić do swoich dotychczasowych sportowych pasji, a nawet spełnić marzenie o nowych - zacząć biegać! W tym roku miałam szansę być beneficjentką biegu. W następnych latach mam nadzieję wrócić również jako jego zawodniczka - planuje Weronika, właścicielka nowej protezy sportowej.

Łącznie Fundacja Poland Business Run przekazała kilkaset tysięcy złotych na dofinansowania do 28 protez, 29 wózków aktywnych i sportowych oraz 5 sprzętów ortopedycznych, ale to nie wszystko. Ważnym elementem kompleksowego wsparcia beneficjentów są również turnusy rehabilitacyjne. W tym roku skorzystało z nich 38 osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i po amputacji, a także 44 kobiety po mastektomii. Jestem szczęśliwa, że mogłam skorzystać z rehabilitacji. Dzięki wsparciu Fundacji Poland Business Run odzyskałam sprawność po operacji kręgosłupa i poczułam ulgę po masażu limfatycznym. Nigdy samodzielnie nie mogłabym sobie na to pozwolić - mówi 69-letnia Genowefa z Krakowa, która chorowała na raka piersi i przeszła mastektomię.

Oprócz sztafety charytatywnej Poland Business Run, Fundacja w roku 2022 zorganizowała także szereg aktywności dla osób z niepełnosprawnościami. Odbyły się m.in. letni i zimowy wypoczynek w formie półkolonii dla dzieci, aktywne wyjazdy integracyjne oraz obóz nauki chodu o protezie. Organizacja zaangażowała się również w akcje na rzecz uchodźców z Ukrainy, m.in. tworząc Dziecięcą Przystań w Krakowie i wspierając akcję informacyjną UNICEF-u dotyczącą szczepień ukraińskich dzieci.