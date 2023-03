Krajanka i papierosy o szacunkowej wartości 9,5 mln zł zabezpieczyli funkcjonariusze straży granicznej i urzędu celno-skarbowego. Gang tytoniowy działał w powiecie włocławskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Wspólna akcja służb / Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej /

Zorganizowaną grupę przestępczą z powiatu włocławskiego pod koniec lutego rozbili funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego i Bieszczadzkiego OSG oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Członkowie gangu zajmowali się produkcją nielegalnych papierosów.

Zabezpieczono krajankę i papierosy o szacunkowej wartości 9,5 mln zł. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza, na czele której stał 41-latek z Łodzi, produkowała nielegalne papierosy. Na gorącym uczynku zatrzymano 4 Ukraińców i Polaka-lidera grupy - informuje mjr Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ponad 12 mln zł strat

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,3 mln sztuk papierosów, 10 384 kg tytoniu. Gdyby towar trafił na polski rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 12 mln zł.

W trakcie działań, mundurowi zabezpieczyli 2 profesjonalne linie technologiczne do produkcji "lewych" papierosów, agregat prądotwórczy, 4 maszyny do wytwarzania wyrobów tytoniowych, suszarnię bębnową, maszyny do cięcia tytoniu, sprężarki. Ujawniono również opakowania do papierosów, folię aluminiową, rolki papieru, filtry do papierosów, a także ponad 330 kg pyłu tytoniowego. Ponadto w wynajmowanej hali znajdowały się pomieszczenia mieszkalne i socjalne, z których korzystali Ukraińcy - relacjonuje straż graniczna.

Nawet 2 mln papierosów na dobę

Ustalono, że kompletne linie technologiczne, w ciągu minuty mogły wyprodukować od 2 tys. do 2,2 tys. sztuk papierosów. W ciągu doby zorganizowana grupa przestępcza mogła wytworzyć od 1,4 mln do 2 mln sztuk wyrobów tytoniowych.

Zatrzymanym mężczyznom Prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku przedstawił zarzuty. Mieszkaniec Łodzi usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast 4 Ukraińców w wieku 31-42 lata usłyszało zarzuty udziału z zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją nielegalnych papierosów, w tym wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych z podrobionymi znakami towarowymi - podaje mjr Mirosława Aleksandrowicz.

Pięciu zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.

Liderowi grupy grozi do 10 lat pozbawienia wolności, pozostałym członkom szajki - do 5 lat więzienia.