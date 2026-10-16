Oto miasta z najlepszym transportem publicznym na świecie. Które miejsce zajęła Warszawa?

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Jakość transportu publicznego potrafi zadecydować o tym, jak postrzegamy miasto i codzienne życie w nim. Najnowszy ranking magazynu „Time Out” pokazuje, które światowe metropolie najlepiej radzą sobie z organizacją komunikacji miejskiej według samych mieszkańców. W zestawieniu znalazła się również Warszawa, która wyprzedziła wiele znanych europejskich stolic.

Ranking oparty na opinii mieszkańców

W badaniu przeprowadzonym przez redakcję magazynu „Time Out” wzięło udział ponad 24 tysiące osób z całego świata. Respondenci oceniali autobusy, tramwaje i metro w pięciostopniowej skali, a o miejscu w rankingu decydował odsetek pozytywnych opinii.

Co ważne, z każdego kraju uwzględniono tylko jedno, najwyżej ocenione miasto, co pozwoliło zachować globalny charakter zestawienia.

Azjatyckie metropolie na prowadzeniu

Na pierwszym miejscu rankingu znalazło się Tajpej na Tajwanie. Aż 95 procent ankietowanych mieszkańców pozytywnie oceniło tamtejszy transport publiczny, zwracając uwagę na „punktualność metra, czystość stacji i sprawną organizację ruchu”.

Drugie miejsce przypadło Singapurowi, a trzecie Hongkongowi. Wysoka pozycja azjatyckich miast potwierdza, że niezawodna kolej miejska i dobrze zintegrowane środki transportu mogą znacząco ułatwiać życie nawet w bardzo zaludnionych ośrodkach.

Europa nie pozostaje w tyle

Tuż za podium uplasował się Edynburg, doceniony za sprawnie działające autobusy i rozwijaną sieć tramwajową, która dociera aż na lotnisko. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Seul, Zurych, Wiedeń, Tallinn, Helsinki i Medellín. Estońska stolica wyróżnia się bezpłatną komunikacją dla zarejestrowanych mieszkańców, a fińska – integracją różnych środków transportu.

Kolumbijska metropolia została pochwalona zwłaszcza za kolejki linowe, które łączą położone na wzgórzach dzielnice z centrum miasta.

Warszawa wysoko w światowym rankingu

Polska stolica zajęła 12. miejsce na świecie, zdobywając aż 81,9 procent pozytywnych ocen mieszkańców. Warszawiacy docenili „rozbudowaną sieć tramwajów oraz sprawnie działające metro”.

Warszawa wyprzedziła w zestawieniu takie miasta jak Sztokholm, Hamburg, Amsterdam czy Oslo.