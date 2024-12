16-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło w miejscowości Młokicie na Opolszczyźnie - poinformowały w piątek służby. Jego 18-letni kolega, który kierował audi, stracił panowanie nad samochodem. Auto wpadło do rzeki i z impetem uderzyło w betonowy przepust.

/ Policja Namysłów / Policja Do zdarzenia doszło wczesnym wieczorem w czwartek 5 grudnia. W miejscowości Młokicie w województwie opolskim 18-letni kierowca audi nie dostosował prędkości do warunków drogowych i stracił panowanie nad samochodem. Mundurowi ustalili, że nastoletni kierowca audi zjechał wprost do płynącej wzdłuż drogi rzeki i uderzył w betonowy przepust. W samochodzie był z nim 16-letni pasażer, który z z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. To niestety nie pierwszy w tym tygodniu wypadek na Opolszczyźnie spowodowany przez młodego kierowcę. W środę w miejscowości Smarchowice Wielkie zderzyły się dwa auta. Jeden z nich, ford, przejechał przez posesję. Za kierownicą siedział 19-latek, który miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Na szczęście nikt nie został ranny. / Policja Namysłów / Policja "Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i ostrożność, a przede wszystkim o zdjęcie nogi z gazu. Pamiętajmy, że niska temperatura i opady deszczu sprawiają, że warunki drogowe mogą być zdecydowanie bardziej wymagające. Przypominamy również, by nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu" - napisali policjanci z KPP Namysłów.