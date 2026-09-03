Komunikacyjny paraliż na Śląsku? Od dziś pilne roboty na Drogowej Trasie Średnicowej

Pilne roboty na DTŚ – tylko jeden pas ruchu
Świętochłowicki magistrat poinformował o konieczności przeprowadzenia pilnych prac na północnej jezdni Drogowej Trasy Średnicowej (DW 902).
Od czwartku, 3 września, kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Ruch zostanie ograniczony z trzech do jednego pasa.
Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu, w tym tworzenia się znacznych zatorów, zwłaszcza w godzinach szczytu - czytamy w komunikacie.
Chorzów zamyka wiadukt – objazdy i nowe trasy
To nie koniec złych wiadomości dla kierowców. W czwartek zamknięty zostanie wiadukt na ul. Nowej nad linią kolejową nr 131 w Chorzowie. Była to jedna z kluczowych dróg objazdu zamkniętej od czerwca ubiegłego roku estakady nad chorzowskim rynkiem.
Teraz zasadniczy objazd prowadzi przez Świętochłowice – właśnie zwężaną DTŚ i ul. Bytomską.
Dla pojazdów do 3,7 m wysokości wyznaczono objazd ul. Legnicką, gdzie znajduje się wąski tunel pod linią kolejową.
Wyższe pojazdy będą musiały korzystać z dłuższych tras przez Katowicką, 3 Maja, Żołnierzy Września, 75. Pułku Piechoty, DTŚ oraz lokalne ulice Górniczą, Racławicką, Gałeczki, Wojska Polskiego, Parkową i Kościuszki.
Estakada w Chorzowie wciąż zamknięta
Estakada nad chorzowskim rynkiem pozostaje zamknięta od ponad roku. Prezydent Chorzowa Szymon Michałek podjął decyzję o jej zamknięciu po otrzymaniu ekspertyzy technicznej. Choć ekspertyza uzupełniająca z kwietnia br. dopuszcza czasowe przywrócenie ruchu pojazdów do 3,5 tony, miasto nie zdecydowało się na taki krok.
Do czasu zakończenia budowy nowego wiaduktu na ul. Nowej estakada nie będzie rozbierana, a wzdłuż niej kursować mają tramwaje.
Zamknięcie estakady i wiaduktu spowodowało przeniesienie ruchu między Katowicami a Bytomiem na DTŚ i przez Świętochłowice. Już wcześniej wprowadzono tam ograniczenie prędkości ze 100 km/h do 70 km/h z powodu pogarszającego się stanu technicznego estakady DTŚ.
Władze Chorzowa zapowiadają nowy układ drogowy w centrum miasta, który ma zastąpić dotychczasową estakadę. Planowane są dwa nowe obiekty mostowe i nowe połączenia, które mają zapewnić sprawną komunikację między okolicznymi miastami.
Utrudnienia potrwają miesiące
Prace na DTŚ i budowa nowego wiaduktu w Chorzowie potrwają co najmniej kilka miesięcy. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
Sytuacja na śląskich drogach może być wyjątkowo trudna – szczególnie w godzinach szczytu.