Komunikacyjny paraliż na Śląsku? Od dziś pilne roboty na Drogowej Trasie Średnicowej

RMF24

Od czwartku kierowcy podróżujący Drogową Trasą Średnicową i przez centrum Chorzowa muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Wszystko przez pilne roboty zabezpieczające i naprawcze na jezdni północnej DTŚ w Świętochłowicach oraz zamknięcie wiaduktu na ul. Nowej w Chorzowie. Co dokładnie się zmieni i jak ominąć największe korki?

Pilne roboty na DTŚ – tylko jeden pas ruchu

Świętochłowicki magistrat poinformował o konieczności przeprowadzenia pilnych prac na północnej jezdni Drogowej Trasy Średnicowej (DW 902).

Od czwartku, 3 września, kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Ruch zostanie ograniczony z trzech do jednego pasa.

Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu, w tym tworzenia się znacznych zatorów, zwłaszcza w godzinach szczytu - czytamy w komunikacie.

Chorzów zamyka wiadukt – objazdy i nowe trasy

To nie koniec złych wiadomości dla kierowców. W czwartek zamknięty zostanie wiadukt na ul. Nowej nad linią kolejową nr 131 w Chorzowie. Była to jedna z kluczowych dróg objazdu zamkniętej od czerwca ubiegłego roku estakady nad chorzowskim rynkiem.

Teraz zasadniczy objazd prowadzi przez Świętochłowice – właśnie zwężaną DTŚ i ul. Bytomską.

Dla pojazdów do 3,7 m wysokości wyznaczono objazd ul. Legnicką, gdzie znajduje się wąski tunel pod linią kolejową.

Wyższe pojazdy będą musiały korzystać z dłuższych tras przez Katowicką, 3 Maja, Żołnierzy Września, 75. Pułku Piechoty, DTŚ oraz lokalne ulice Górniczą, Racławicką, Gałeczki, Wojska Polskiego, Parkową i Kościuszki.

Estakada w Chorzowie wciąż zamknięta

Estakada nad chorzowskim rynkiem pozostaje zamknięta od ponad roku. Prezydent Chorzowa Szymon Michałek podjął decyzję o jej zamknięciu po otrzymaniu ekspertyzy technicznej. Choć ekspertyza uzupełniająca z kwietnia br. dopuszcza czasowe przywrócenie ruchu pojazdów do 3,5 tony, miasto nie zdecydowało się na taki krok.

Do czasu zakończenia budowy nowego wiaduktu na ul. Nowej estakada nie będzie rozbierana, a wzdłuż niej kursować mają tramwaje.

Tramwaje wracają na chorzowską estakadę. Oto zasady ruchu W sobotę 22 sierpnia Tramwaje Śląskie przywrócą ruch na głównej trasie łączącej Katowice z Bytomiem przez centrum Chorzowa. We wtorek rozpoczną się jazdy testowe. Powrót tramwajów będzie możliwy dzięki zakończeniu prac związanych z uszczelnieniem…

Zamknięcie estakady i wiaduktu spowodowało przeniesienie ruchu między Katowicami a Bytomiem na DTŚ i przez Świętochłowice. Już wcześniej wprowadzono tam ograniczenie prędkości ze 100 km/h do 70 km/h z powodu pogarszającego się stanu technicznego estakady DTŚ.

Władze Chorzowa zapowiadają nowy układ drogowy w centrum miasta, który ma zastąpić dotychczasową estakadę. Planowane są dwa nowe obiekty mostowe i nowe połączenia, które mają zapewnić sprawną komunikację między okolicznymi miastami.

Utrudnienia potrwają miesiące

Prace na DTŚ i budowa nowego wiaduktu w Chorzowie potrwają co najmniej kilka miesięcy. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Sytuacja na śląskich drogach może być wyjątkowo trudna – szczególnie w godzinach szczytu.