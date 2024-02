Piątek to kolejny dzień protestów rolników, które odbywają się na drogach w różnych regionach. Gdzie były największe utrudnienia?

Protest rolników w powiecie poddębickim (woj. łódzkie) / Magdalena Grajnert / RMF FM

Protesty w woj. łódzkim

Protest rolników w powiecie poddębickim / Magdalena Grajnert / RMF FM

Jak informowała reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, rolnicy w powiecie poddębickim w woj. łódzkim blokowali dwa zjazdy z autostrady A2: Wartkowice i Uniejów Dąbie.

Zablokowany węzeł Wartkowice / Sławomir Skrzypczak /

Wszelakie obostrzenia - to jest bez sensu. Wywożąc obornik na pole, musimy robić zdjęcia. Rolnicy sobie nie poradzą z tą papierologią. To grozi likwidacją. Do tego dążymy chyba - mówili reporterce RMF FM uczestnicy protestu.