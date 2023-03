Marznące opady na obszarze od Lubuskiego, przez Łódzkie, Mazowsze po Podlasie, a jutro nawet do 16 stopni Celsjusza na południu Polski - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak podkreśla IMGW, "zarysuje się znaczny kontrast termiczny między południową a północną częścią kraju z różnicą ponad 15 st. Celsjusza".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nocy z czwartku na piątek opady śniegu przesuną się na północ Polski. Spadnie go tam do 5 cm.

Niżej strefa opadów przejściowych, mieszanych, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Na ten obszar - od Lubuskiego, przez Łódzkie, Mazowsze po Podlasie - będzie od północy do godz. 10 w piątek obowiązywać ostrzeżenie przed opadami marznącymi - ostrzegła Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na południu noc będzie pogodna, zdarzyć się tam mogą tylko słabe opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na północy, ok. minus 1 stopnia w centrum, do plus 5 stopni Celsjusza na południu.

Wiatr, jak podała synoptyk IMGW, będzie słaby i umiarkowany, tylko na południu porywisty. W górach te porywy jeszcze do 80 km/h. Powieje z kierunków południowych.