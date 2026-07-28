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Groźby pod adresem Donalda Tuska. Znaleziono magazynek do broni z nabojami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 lipca (10:38)

W Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku ruszyło śledztwo w sprawie gróźb pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Umieścił je w internetowych komentarzach sprawca, którego tożsamości jeszcze nie ustalono. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, ale nie tylko.

Groźby pod adresem Donalda Tuska. Znaleziono magazynek do broni z nabojami
Donald Tusk, fot. Wojciech Olkusnik/East News /East News

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie gróźb pozbawienia życia premiera Donalda Tuska.

Umieszczone w internecie komentarze zawierały zniewagi i groźby pod adresem premiera – poinformowała we wtorek prok. Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. 

Policjanci ustalili adres, z którego wiadomości były wysyłane, i dokonali przeszukania mieszkania. W jego trakcie zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i inne przedmioty, m.in. magazynek do broni z trzema nabojami typu parabellum. Amunicję przekazano do badań balistycznych. Na razie prokuratura nie zdradza więcej szczegółów.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Sprawca jest typowany, ale nie mamy jeszcze pewności, kto dokładnie zamieszczał treści w internecie – powiedziała prok. Czajkowska.

Za kierowanie gróźb karalnych i znieważenie organu konstytucyjnego RP sprawcy grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Jeśli analiza balistyczna potwierdzi posiadanie amunicji bez zezwolenia, grozi mu od pół roku do ośmiu lat więzienia.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: prokuratura

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