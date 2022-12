Wielkopolski Suchy Las, Gogolin w województwie opolskim oraz Kleszczów w województwie łódzkim. Te gminy wygrały tegoroczny ranking "Gmina dobra do życia". Wyniki ogłosili geografowie z Polskiej Akademii Nauk.

Urząd Miejski w Gogolinie / Shutterstock

Naukowcy, przygotowując ranking, brali w tym roku ponad 60 wskaźników: od dostępu do szybkiego internetu, przez dochody, odsetek bezrobotnych, liczbę metrów kwadratowych mieszkań, które można kupić za przeciętne wynagrodzenie po poziom zagrożenia podtopieniami.

Na przykład w przypadku Gogolina wpływ na zwycięstwo ma wiele ofert pracy. Jest strefa ekonomiczna, cementownia, zakłady wapiennicze. Praca jest prawie dla każdego - zapewnia sekretarz gminy Gogolin Bogusław Leśkiewicz. Jerzy Strachocki z gminy Kleszczów dodaje, że ta gmina wygrała dzięki zakładom przemysłowym, ścieżkom rowerowym oraz polityce rodzinnej. Gmina Kleszczów od wielu lat przyznaje gminne becikowe w wysokości trzech tysięcy złotych dla każdego narodzonego dziecka.

Największe wyzwanie dla samorządowców to w najbliższych tygodniach wysokie ceny. Gminy planują oszczędności. Od wczoraj, czyli od 1 grudnia ograniczamy zużycie oświetlenia, redukujemy zużycie lamp. W przyszłym tygodniu zapadną decyzje o ograniczeniu używania części latarni, tak, by było to bezpieczne dla mieszkańców i uzasadnione - dodaje Jerzy Strachocki z gminy Kleszczów. W samym urzędzie zmniejszamy oświetlenie, praca zdalna wchodzi w grę, przygotowujemy się do takiego też wariantu - dodaje sekretarz gminy Gogolin Bogusław Leśkiewicz.

Wśród nagrodzonych gmin są też miasto Rzeszów i gmina Podkowa Leśna na Mazowszu.

"Na rynku jest wiele zestawień, podsumowujących kondycję samorządów w wybranych - często wąskich - dziedzinach, dotyczących finansów, ochrony środowiska czy oświaty. My postawiliśmy sobie ambitny cel stworzenia ogólnopolskiego rankingu, który będzie pokazywał jakość życia w gminach przez pryzmat całego wachlarza czynników. Wśród ponad sześćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych" - przekonują autorzy rankingu.