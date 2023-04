Dwóch mężczyzn, którzy wpadli do szybu windowego w nieczynnym, zabytkowym elewatorze położonym nad Odrą przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu, zostało przewiezionych do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak powiedział PAP rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podkomisarz Wojciech Jabłoński, do wypadku doszło w czwartek w nieczynnym już elewatorze. Do szybu windowego wpadło dwóch mężczyzn; na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz śmigłowiec LPR - powiedział Jabłoński. Dodał, że ratownikom udało się już wydobyć z szybu obu poszkodowanych. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala śmigłowcem, a druga karetką - powiedział policjant. Nie ma na razie informacji, w jakim stanie są poszkodowani. RMF 24