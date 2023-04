Temperatura maksymalna od około 0 st. C na południowym wschodzie i w dolinach karpackich do 6 st. C w centrum i 9 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.