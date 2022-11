Do bójki trzech kierowców busów doszło na kieleckim dworcu autobusowym. Interweniowała policja. Na miejsce zdarzenia przyjechała też karetka pogotowia, ale żaden z mężczyzn nie wymagał hospitalizacji.

Dworzec autobusowy w Kielcach / Piotr Polak / PAP

Dyżurny kieleckiej komendy policji otrzymał w rano informację, że na parkingu busów przy dworcu autobusowym biją się mężczyźni.

Byli to trzej kierowcy busów, pomiędzy którymi doszło najpierw do utarczki słownej, a następnie do rękoczynów. Na miejsce zdarzenia została skierowana karetka pogotowia, który udzieliła poszkodowanym pierwszej pomocy. Ale żaden z mężczyzn nie wymagał hospitalizacji - powiedziała mł.asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Policjantka dodała, że na razie postępowanie prowadzone jest w kierunku zakłócenia ładu i porządku w miejscu publicznym.

Sporządzona została dokumentacja do sądu. Ale ta kwalifikacja może uleć zmianie, jeśli któryś z mężczyzn zdecyduje się złożyć stosowne zawiadomienie - podkreśliła Perkowska-Kiepas, która nie ujawniła co było powodem sprzeczki kierowcy busów. PAP dowiedziała się nieoficjalnie, że były to osobiste porachunki.