14-latek został ciężko raniony nożem podczas wieczornej bijatyki w Krobi w Wielkopolsce. Chłopak trafił do szpitala w Poznaniu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wieczorem między dwiema grupami nastolatków w wieku 14-15 lat doszło do awantury, a potem do bijatyki. Jeden z jej uczestników wyciągnął nóż i kilkukrotnie ranił 14-latka.

Pomiędzy dwojgiem chłopców doszło do kłótni i szarpaniny. 14-letni poszkodowany próbował ich rozdzielić, wtedy podbiegł do niego rówieśnik i kilkukrotnie ranił go nożem w plecy - wyjaśniła w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Monika Curyk z gostyńskiej policji.

Poszkodowany trafił najpierw do szpitala w Gostyniu, potem przewieziono go do Poznania, gdzie przeszedł operację. Lekarze mówią, że jego stan jest ciężki, ale stabilny.

Policjanci zatrzymali podejrzanego o atak nożem - także 14-latka. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.