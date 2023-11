W rzeczywistości wielkiego miasta, gdzie marzenia są wielkie, a przestrzeń skromna, pojawia się pytanie: jak pogodzić nasze potrzeby z brakiem miejsca? Na szczęście rozwiązań jest wiele.

Warszawa to wielkie miasto, kusi swoją energią, możliwościami i rozmachem, ale rzeczywistość mieszkaniowa potrafi rzucić niemałe wyzwanie. Przy ciągle rosnących cenach nieruchomości, nawet niewielkie m staje się symbolem wygody i wyzwaniem jednocześnie. Czasem jednak wystarczy niewiele, aby mała przestrzeń zyskała nieco więcej powietrza.

Kreatywność

Mimo ograniczonej przestrzeni, istnieją sposoby na wykorzystanie każdego kawałka miejsca w naszym małym m. Zacznij już od odpowiedniego doboru mebli - wybieraj te z dodatkową przestrzenią do przechowywania, takie jak łóżka z szufladami pod spodem, stoliki kawowe ze schowkami itd.

Zadbaj o wykorzystanie pełnej wysokości mieszkania, wybierając zabudowę pod sam sufit. Stosuj organizery, kosze i pojemniki, które mogą również pełnić rolę dekoracyjną. Dobrze przemyślane aranżacje mogą znacznie zwiększyć funkcjonalność małego mieszkania.

Minimalizm

Kolejnym krokiem w wykorzystaniu małej przestrzeni jest zastosowanie minimalizmu. Pozbądź się zbędnych przedmiotów i skup się na tym, co naprawdę jest Ci potrzebne. Zastanów się też nad przechowywaniem rzeczy sezonowych np. zimowych lub letnich ubrań, sprzętu sportowego, dekoracji świątecznych i całego mnóstwa rzeczy, z których nie korzystasz na co dzień. Idealnym rozwiązaniem będzie self storage. A jeśli nie wiesz co to takiego, koniecznie przeczytaj dalej.

Optyczne triki powiększające przestrzeń

Kilka optycznych trików może sprawić, że nawet najmniejsze mieszkanie będzie wydawać się większe. Jasne kolory ścian, takie jak biel czy pastele, odbijają światło, sprawiając wrażenie większej przestrzeni. Lustra są również doskonałym narzędziem optycznym, które dodaje głębi i światła, a także wydłuża wizualnie przestrzeń.

A co, jeśli nie chcemy rezygnować z posiadania większej liczby rzeczy, ale i z przestrzeni w mieszkaniu?

Istnieje rozwiązanie, które pozwala powiększyć przestrzeń do przechowywania o dodatkowe metry kwadratowe i jest nim wspomniane wcześniej self storage.

To rozwiązanie bardzo już popularne w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej. Zyskuje coraz więcej zwolenników również w Polsce. A co to właściwie takiego?

Self storage to w zasadzie nic innego jak różnej wielkości pomieszczenia do przechowywania, które można wynająć. W Polsce największą i najbardziej znaną firmą świadczącą tego typu usługi jest Less Mess Storage. W Warszawie takie niewielkie magazynki do wynajęcia znaleźć można na Włochach, Bemowie, Wawrze i na Białołęce. Zobacz tu.

Jak wygląda korzystanie z tego typu pomieszczenia w praktyce?

Po pierwsze wielkość - ty decydujesz jakiej wielkości pomieszczenie chcesz wynająć. W Less Mess Storage rozmiary pomieszczeń zaczynają się już od 0,5 m2.

Po drugie elastyczność - pomieszczenie można wynająć na okres już od jednego tygodnia, dzięki czemu możesz wykorzystać taką dodatkową przestrzeń wtedy, kiedy jest potrzebna - np. w sezonie albo na czas remontu.

Po trzecie wygoda - całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu, wygodny parking, bezpłatne korzystanie z wózków transportowych na miejscu.

Po czwarte bezpieczeństwo - to przede wszystkim optymalne warunki przechowywania oraz budynki zabezpieczone nowoczesnymi systemami.

Jeśli zatem chcesz wygodnie skorzystać z usługi self storage - Less Mess to idealne miejsce dla Ciebie. W ramach oferty specjalnej można sprawdzić tą usługę przez dwa miesiące za pół ceny - uwaga ta możliwość jest ograniczona czasowo. To idealna okazja, aby przekonać się czy to rozwiązanie dla Ciebie. Sprawdź tutaj.

