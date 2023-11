Szpitale, przychodnie, szkoły i zakłady pracy są na liście miejsc, w których najszybciej ponownie podłączany jest gaz w Inowrocławiu. Jak informowaliśmy, przed południem sieć zasilającą, w której wczoraj doszło do awarii, na nowo udało się napełnić gazem.

Zdjęcie ilustracyjne / Utrecht Robin/ABACA / PAP/Abaca

Ekipy spółki gazownictwa odwiedzają kolejne szkoły, firmy, placówki ochrony zdrowia, domy i mieszkania, by tam na nowo otworzyć kurek gazowy. Na liście jest 12 tysięcy adresów.

Urząd miasta w Inowrocławiu apeluje do właścicieli mieszkań i zarządców budynków, by byli dziś na miejscu. Dzięki temu szybciej uda się przywrócić dostawy w całym mieście.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami miasta. Na przywrócenie dostaw gazu nadal czeka m.in. pani Magdalena.

Jedna z moich koleżanek z pracy pojechała na swoją działkę rekreacyjną, z której wzięła kuchenkę elektryczną. Dzięki temu mogła ugotować niedzielny obiad. Jeśli długo nic się nie zmieni, to nawet mam koncepcję, że wybiorę się do moich rodziców za miasto - mówiła.

Po południu rzeczniczka Urzędu Miasta Adriana Szymanowska wyjaśniła, że Inowrocław podzielony został przez Polską Spółkę Gazownictwa na 29 obszarów działania, w których jednocześnie pracuje 150 monterów. Dlatego niemożliwe jest określenie harmonogramu miejsc i godzin pojawienia się pracowników PSG - dodała. Wskazała jednocześnie, że "sukcesywnie przywracany jest gaz mieszkańcom i instytucjom korzystającym z gazociągu średniego i niskiego ciśnienia".

Podkreśliła, że tempo prac zależy od dostępu służb PSG do domów i mieszkań, do których wstrzymano dostawy gazu. Prosimy o współpracę. Służby PSG będą pracowały do późnych godzin nocnych i kolejnego dnia od samego rana - zadeklarowała.

Właściciele sklepów przyznają, że klienci kupili wczoraj wyjątkowo dużo czajników i kuchenek elektrycznych.

Infolinia dla mieszkańców Inowrocławia

W sobotę wieczorem rzecznik prasowy wojewody Tomasz Wiśniewski poinformował, że uruchomione zostały trzy numeru telefonów, pod którymi mieszkańcy mogą uzyskać dodatkowe informacje: 503 949 912, 530 013 007, 694 491 827.



W komunikacie wskazał także, że został wydany komunikat o usuwaniu awarii w aplikacji RSO oraz Alert RCB.



"W związku z usunięciem awarii stacji zasilającej Inowrocław służby rozpoczęły prace związane z nagazowaniem sieci. W pierwszej kolejności muszą zostać zamknięte kurki gazowe u ok. 12 tys. odbiorców. Po zakończeniu tych działań nagazowana zostanie sieć, a następnie służby PSG zaczną sukcesywnie uruchamiać dostawy gazu" - wskazano w komunikacie PSG.

Z informacji przekazanych PAP wynika, że "całkowite przywrócenie gazu wszystkim odbiorcom może potrwać nawet kilka dni, gdyż sam proces jest skomplikowany".



Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zapowiedział, że sztab kryzysowy będzie pracował w systemie 24-godzinnym.