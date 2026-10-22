Awantura na pokładzie samolotu lecącego z Krakowa do Oslo. Maszyna zawrócona

RMF24

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W środę na lotnisku w Krakowie-Balicach doszło do poważnego incydentu na pokładzie samolotu rejsowego do Oslo. Z powodu agresywnego zachowania jednego z pasażerów maszyna została zawrócona z pasa startowego i skierowana na miejsce postojowe.

W środę późnym popołudniem służba dyżurna Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach otrzymała zgłoszenie o konieczności natychmiastowej interwencji na pokładzie samolotu.

Według relacji załogi, 32-letni obywatel Polski, mieszkaniec Gdańska, nie wykonywał poleceń personelu pokładowego i zachowywał się agresywnie. Sytuacja była na tyle poważna, że kapitan podjął decyzję o przerwaniu procedury startu.

Pasażer ukarany mandatem

Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszy straży granicznej, pasażer podporządkował się poleceniom, dzięki czemu nie było konieczności użycia środków przymusu bezpośredniego. Po sporządzeniu przez załogę pisemnego raportu, mężczyzna został przewieziony do pomieszczeń służbowych straży granicznej.

Pasażer nie mógł kontynuować swojego lotu i został ukarany mandatem karnym.

Na tym jednak konsekwencje mogą się nie skończyć. Jak informują służby, „nieodpowiedzialne zachowanie pasażera może wiązać się również z roszczeniami odszkodowawczymi ze strony przewoźnika lub innych osób, które poniosły straty w związku z zakłóceniem lotu”.