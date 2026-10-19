Alert RCB, trwa kolejny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

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Nowy alert RCB rozesłano w poniedziałek rano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ma to związek z atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę.

W poniedziałek chwilę przed godziną 7:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – przekazano.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło poderwanie naszych myśliwców. "W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze" - przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.