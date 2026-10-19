Alert RCB, kolejny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

W poniedziałek chwilę przed godziną 7:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – przekazano. Alert odwołano ok. godz. 08:40.
Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło poderwanie naszych myśliwców.
"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze" - informowała z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.