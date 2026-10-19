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Alert RCB, kolejny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 19 października (06:54) Aktualizacja: Dzisiaj, 19 października (08:46)

Nowy alert RCB rozesłano w poniedziałek rano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Miało to związek z atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę.

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Alert RCB, kolejny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

W poniedziałek chwilę przed godziną 7:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – przekazano. Alert odwołano ok. godz. 08:40.

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Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło poderwanie naszych myśliwców. 

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze" - informowała z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.


Źródło: RMF24
Tagi: RCB

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