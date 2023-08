9-latek zginął w wypadku ciągnika rolniczego, do którego doszło w Srebrnej w gminie Szumowo w Podlaskiem. Do tego zdarzenia mógł doprowadzić 13-latek, który jechał skuterem z dorosłym pasażerem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

13-latek wiózł skuterem dorosłego mężczyznę, który w pewnym momencie spadł z pojazdu na drogę. Kierujący ciągnikiem próbował go ominąć i wtedy doszło do tragedii.

Podczas nagłego skrętu ciągnik się wywrócił i przygniótł 47-letniego kierowcę i towarzyszącego mu 9-latka. Chłopiec zginął na miejscu.

Kierowca ciągnika oraz 42-letni pasażer skutera trafili do szpitala. Kierujący skuterem 13-latek po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Policja już do niego dotarła. Wiadomo, że nastolatek nie miał uprawnień do kierowania skuterem.