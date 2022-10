W Lublinie zmiany w organizacji ruchu związane z okresem Wszystkich Świętych już obowiązują, działają specjalne linie komunikacji miejskiej przygotowane przez miasto. Na drogach i w okolicach cmentarzy pełni służbę więcej patroli policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W godzinach największego natężenia ruchu funkcjonariusze policji będą kierować ruchem - poinformowała Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Do czwartku, 3 listopada, na ul. Cmentarnej w rejonie największego cmentarza w Lublinie będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza, a po obu stronach ulicy zakaz zatrzymywania się.

Wyjazd pojazdów odbywać się będzie drogą gruntową, jednokierunkową do ronda im. Krupskiego. Aby wjechać na parking za pawilonami handlowymi kierowcy powinni korzystać z pierwszego wjazdu, a środkowym będzie się odbywał wyjazd z nakazem jazdy w prawo - wyjaśniła Góźdź.

Na ul. Droga Męczenników Majdanka - na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Hanki Ordonówny do ul. Grenadierów - środkowy pas ruchu zostanie przeznaczony do jazdy na wprost, natomiast prawy pas do skrętu na teren Państwowego Muzeum na Majdanku. Nie będzie można skręcić w lewo w ul. Hanki Ordonówny (jadąc od centrum) i na teren Państwowego Muzeum na Majdanku (jadąc od strony Felina). Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza do centrum będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa.

Parkowanie pojazdów będzie możliwe na parkingach przy cmentarzu, na nowym parkingu P&R przy ul. Grenadierów, na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego (parkingi przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym) oraz w innych dozwolonych miejscach w rejonie cmentarza.

Natomiast parking przy najstarszym cmentarzu w Lublinie, przy ul. Lipowej zostanie wyłączony z użytkowania, a miejsca postojowe przeznaczone na handel.

We wtorek, 1 listopada, na parkingu podziemnym centrum handlowego Lublin Plaza będzie można bezpłatnie zaparkować samochód w godz. od 7 do 21. Dwupoziomowy parking będzie dostępny dla około 670 pojazdów.

Ponadto, w celu wykorzystania dodatkowych miejsc postojowych do 2 listopada rano zostanie zniesiony zakaz zatrzymywania się na ul. Głębokiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Raabego, co umożliwi postój pojazdów wzdłuż tej ulicy - podkreśliła Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Funkcjonariusze monitorują ruch wokół cmentarzy

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek przekazał, że tegoroczne działania policji zaczęły się już w piątek i potrwają do środy.

W tym czasie służbę będzie pełnić więcej patroli, szczególnie na drogach dojazdowych do miast i w okolicach cmentarzy. Będziemy pomagać kierowcom poruszać się w rejonach nekropolii, wskazywać miejsca parkingowe, w razie potrzeby kierować ruchem - wyjaśnił rzecznik.

Natomiast kierowcy, którzy wyruszą w podróż muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami. Skontrolujemy, czy stosują się oni do przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach. Sprawdzimy także, czy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach bezpieczeństwa. Będziemy zwracać także uwagę na stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości kierujących - poinformował nadkom. Fijołek.

Przypomniał także o konieczności zabezpieczenia domów i mieszkań podczas wyjazdów na groby. Jak wyjaśnił, rodzinne wyprawy na nekropolie to "dobra okazja dla mieszkaniowych włamywaczy, którzy czyhają na nasze mienie". Wizyta na rodzinnych grobach i tłok na cmentarzach to też okazja dla kieszonkowców, dlatego pilnujmy torebki oraz kieszenie płaszczy - uzupełnił rzecznik.