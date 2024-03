​Anna Augustyniak będzie zastępczynią prezydenta Lublina ds. społecznych - poinformował w piątek ratusz. Dotychczasowa zastępczyni Monika Lipińska została wiceprezesem MOSiR.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O zmianach w lubelskim ratuszu poinformowała w piątek popołudniu rzeczniczka prezydenta Lublina Katarzyna Duma. Jak podała w komunikacie, dotychczasowa zastępczyni prezydenta ds. społecznych Monika Lipińska zostanie od soboty wiceprezesem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Będzie odpowiedzialna m.in. za inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań aktywizacyjnych, integracyjnych i edukacyjnych kierowanych do rodzin z dziećmi, młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

"To szczególnie istotne w kontekście kompleksowego podejścia do profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób cywilizacyjnych, zwiększania dostępu do aktywności i rekreacji dla osób o szczególnych potrzebach, jak i poszerzania oferty działań edukacyjnych dla najmłodszych" - przekazano w komunikacie.

Lipińska pełniła funkcję zastępczyni prezydenta Lublina przez 13 lat. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z polityką społeczną.

Ratusz poinformował, że zastępcą prezydenta ds. społecznych zostanie Anna Augustyniak, dotychczas pełniąca funkcję eksperta prezydenta w Departamencie Prezydenta. Posiada wieloletnie doświadczenie w samorządzie, w tym m.in. na stanowisku sekretarz województwa lubelskiego w latach 2014-2018, dyrektorki kancelarii marszałka w latach 2010-2014, pracowała także w lubelskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

W kwietniowych wyborach samorządowych Anna Augustyniak (PSL) jest kandydatką do Rady Miasta Lublin z listy KWW Krzysztofa Żuka. Startuje z drugiego miejsca w okręgu nr 1.