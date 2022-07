54-latka nawiązała internetowy kontakt z mężczyzną, który przedstawił się jej jako "Gabriel Viktor". Podawał się za okrętowego mechanika inżyniera. Mówił, że jest rozwodnikiem i poszukuje partnerki życiowej - podaje portal lublin112.pl

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazała policji 54-latka, po kilku dniach rozmówca poinformował ją, że wysłał jej paczkę z gotówką. Przesłał także zdjęcie zaręczynowego pierścionka. Jednak przesyłka z pieniędzmi nie dotarła do kobiety, miał ją wstrzymać operator pocztowy.

Ratunkiem miała być wpłata manipulacyjna

Kobieta wpłaciła 2,5 tys. zł na wskazane przez oszusta konto. Okazało się, że było to za mało i naciskana przez mechanika inżyniera kobieta dopłaciła jeszcze 5 tys. zł.

Oszust następnie napisał do kobiety, że statek którym do niej płynął uległ awarii, a firma która ma go ewakuować żąda od niego pieniędzy. 54-latka, by pomóc mężczyźnie wzięła kilka pożyczek bankowych.

Ostatecznie kobieta straciła ponad 76 tys. zł. Sprawą zajmują się policjanci.