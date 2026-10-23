„Zaparkowała” na ogrodzeniu, poszła do domu. Ze snu wyrwali ją policjanci

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 16:00 w Ulanie Małym, w gminie Ulan-Majorat.
Kierująca Citroenem C4 Picasso 49-letnia mieszkanka gminy Ulan-Majorat straciła panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, a następnie uderzyło w ogrodzenie posesji. Kobieta porzuciła tak „zaparkowane” auto i udała się do domu.
49-latka była kompletnie pijana
Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że Citroenem kierowała 49-latka. Funkcjonariusze zastali ją w domu. Spała w łóżku.
Okazało się, że 49-latka jest kompletnie pijana. W organizmie miała ponad 2,5 promila alkoholu. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
Co grozi kobiecie?
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. 49-latka musi się również liczyć z zapłatą świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Chodzi o co najmniej 5 tysięcy złotych. Może też dostać sądowy zakaz kierowania pojazdami na minimum 3 lata. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kierowania pojazdem, gdy ma się ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, sąd orzeka przepadek pojazdu lub jego równowartość.