„Zaparkowała” na ogrodzeniu, poszła do domu. Ze snu wyrwali ją policjanci

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Straciła panowanie nad kierownicą, zjechała z drogi i uderzyła w ogrodzenie posesji, a potem zostawiła auto i poszła do domu. 49-letnia mieszkanka miejscowości Ulan Mały (woj. lubelskie) po tej przejażdżce postanowiła się przespać. Obudzili ją policjanci. Okazało się, że kobieta miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 16:00 w Ulanie Małym, w gminie Ulan-Majorat.

Kierująca Citroenem C4 Picasso 49-letnia mieszkanka gminy Ulan-Majorat straciła panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, a następnie uderzyło w ogrodzenie posesji. Kobieta porzuciła tak „zaparkowane” auto i udała się do domu.

49-latka była kompletnie pijana

Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że Citroenem kierowała 49-latka. Funkcjonariusze zastali ją w domu. Spała w łóżku.

Okazało się, że 49-latka jest kompletnie pijana. W organizmie miała ponad 2,5 promila alkoholu. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Uszkodzone auto kobiety, zdj. Policja Radzyń Podlaski / Policja

Co grozi kobiecie?

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. 49-latka musi się również liczyć z zapłatą świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Chodzi o co najmniej 5 tysięcy złotych. Może też dostać sądowy zakaz kierowania pojazdami na minimum 3 lata. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kierowania pojazdem, gdy ma się ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, sąd orzeka przepadek pojazdu lub jego równowartość.