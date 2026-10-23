Pasażerka na gapę w autobusowej toalecie. Interweniowała straż graniczna

O sprawie poinformował w piątek rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Piotr Zakielarz. Kobieta została znaleziona podczas sprawdzania części pasażerskiej i ładunkowej autobusu jadącego z Niemiec do Ukrainy.
51-letnia obywatelka Ukrainy usiłowała w ten sposób ominąć kontrolę, ponieważ nie posiadała paszportu. Jak zeznała, do pojazdu wsiadła bez wiedzy kierowcy. Wcześniej przekroczyła dozwolony czas pobytu na terytorium UE, a paszport – według jej relacji - został jej skradziony – relacjonował kpt. Zakielarz.
Jak przekazała straż graniczna, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności wydano wobec cudzoziemki decyzję o zobowiązaniu do powrotu na Ukrainę. Nałożono na nią również zakaz wjazdu do państw strefy Schengen przez trzy lata.