Pasażerka na gapę w autobusowej toalecie. Interweniowała straż graniczna

RMF24

51-letnia Ukrainka próbowała nielegalnie przekroczyć granicę, ukrywając się w toalecie autobusu. Kobietę znaleźli funkcjonariusze straży granicznej podczas kontroli na przejściu w Medyce. Otrzymała nakaz powrotu do Ukrainy oraz trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

O sprawie poinformował w piątek rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Piotr Zakielarz. Kobieta została znaleziona podczas sprawdzania części pasażerskiej i ładunkowej autobusu jadącego z Niemiec do Ukrainy.

51-letnia obywatelka Ukrainy usiłowała w ten sposób ominąć kontrolę, ponieważ nie posiadała paszportu. Jak zeznała, do pojazdu wsiadła bez wiedzy kierowcy. Wcześniej przekroczyła dozwolony czas pobytu na terytorium UE, a paszport – według jej relacji - został jej skradziony – relacjonował kpt. Zakielarz.

Jak przekazała straż graniczna, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności wydano wobec cudzoziemki decyzję o zobowiązaniu do powrotu na Ukrainę. Nałożono na nią również zakaz wjazdu do państw strefy Schengen przez trzy lata.